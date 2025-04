Jakie są przyczyny ran powiek?

Przyczyny urazów powiek bywają rozmaite: od zranień ostrymi przedmiotami (szkłem, nożem, drewnem lub kamieniem), przez upadek lub pogryzienie (np. przez psa), aż do wypadków komunikacyjnych.

Jak pomóc, żeby nie zaszkodzić?

Najpierw należy zorientować się, co dokładnie się stało. Następnie zadzwonić pod numer 112 lub 999 i wezwać karetkę pogotowia.

Zanim przyjedzie karetka, przemyjmy zranione oko poszkodowanego solą fizjologiczną. Po takim zabiegu należy zabezpieczyć gałkę oczną opatrunkiem.

Pamiętaj, że w przypadku urazów oka nie wolno dopuścić do tego, aby osoba poszkodowana je pocierała! Jeśli osoba poszkodowana upiera się, że nie chce iść do szpitala i uważa, że „to samo przejdzie” przekonaj ją, że takie rany musi zbadać lekarz i że może to spowodować powikłania, które leczy się znacznie dłużej.

Wyjmowanie ewentualnego ciała obcego z oka jest w zasadzie zabronione. Można to zrobić tylko wówczas, gdy dostrzeżesz ciało obce na brzegu lub wewnętrznej stronie powieki. Użyj wówczas do tego rogu wilgotnej chusteczki higienicznej.

W karetce i w szpitalu

W dalszej kolejności poszkodowany dostanie w karetce pogotowia miejscowo antybiotyk (jak w przypadku ciała obcego). Zostanie też zastosowana profilaktyka przeciwtężcowa.

Dalsze postępowanie (w szpitalu) uzależnione jest od rodzaju rany. W przypadku, gdy nie dotyczą one brzegu powiek, tarczki ani dróg łzowych, chirurg opatrzy je szwami nylonowymi lub jedwabnymi. Jeśli jednak doszło do innych ran lub do przecięcia, rozerwania lub pęknięcia powieki, wymagają one z reguły opatrzenia na oddziale okulistycznym.

