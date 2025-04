Przyczyny i rodzaje ran spojówek

Rany spojówek powstają najczęściej na wskutek urazu spowodowanego przez paznokcie, gałęzie lub ciała obce. Wyróżniamy jej dwa rodzaje:

warstwowe (gdy twardówka nie jest odsłonięta);

rany przez całą grubość spojówki (gdy twardówka jest odsłonięta).

Jakie są objawy ran spojówek?

W ich przypadku możemy się spodziewać: bólu oka, uczucia ciała obcego w nim, łzawienia, wybroczyn i zaczerwienienia oka.

Jak pomóc?

Postępowanie jest takie samo, jak przy ciele obcym w spojówce. Na początek należy dowiedzieć się, co dokładnie się stało i zadzwonić po karetkę (numery telefonu: 999 lub 112). Następnie przemywamy zranione oko solą fizjologiczną.

W dalszej kolejności oceń ranę – jej lokalizację i rozmiar. Zabezpiecz gałkę oczną opatrunkiem.

W oczekiwaniu na przyjazd karetki możesz jeszcze przyjrzeć się ranie. Najlepiej zrobić to w świetle dziennym bądź w świetle latarki. Warto użyć lupki, jeśli mamy akurat taką pod ręką.

Pamiętajmy, że jeżeli w oku tkwi duży przedmiot (ołówek, gałąź czy drzazga), nie wolno samodzielnie ich wyjmować! Musi się tym zająć wykwalifikowany lekarz, należy więc przewieźć poszkodowanego do najbliższego szpitala lub poczekać na przyjazd karetki pogotowia.

Jeśli natomiast przedmiot znajdujący się w oku jest mały (może to być opiłek żelaza, muszka lub piasek), postępuj według następujących wskazówek:

