Żmija, pająk

Zazwyczaj przy szybkiej reakcji ugryzienie przez jadowitego węża, żmiję czy pająka nie ma dramatycznych następstw, ponieważ jad wchłania się wolno, a służby medyczne, w których występują, dysponują skutecznymi odtrutkami.

Zobacz też: Obrzęk krtani - uważaj na żądlące owady!

Reklama

Ratunku, jadowite zwierzę!

Jeśli jesteś świadkiem zdarzenia, postaraj się jak najlepiej zidentyfikować małego sprawcę. Jakiego był koloru? Może ma jakieś charakterystyczne kropki, paski? Czy ma kończyny? Lepiej nie łap zwierzęcia – może to skutkować pogryzieniem również Ciebie, a być może będziesz jedynym ratownikiem.

Zajmij się ofiarą zdarzenia. Oceń jej stan, zadzwoń po pogotowie i wytłumacz dokładnie co się stało. Używaj zrozumiałego dla służb języka. Zdejmij ofierze zegarek, buty i biżuterię – jeśli dojdzie do obrzęku kończyn, będzie to niemożliwe i dodatkowo może spowodować martwicę dalszych ich części.

Uspokój ofiarę. To może okazać się najtrudniejszym zadaniem. Wytłumacz, że nie w każdym przypadku ukąszenie jest groźne i że jeśli został wprowadzony jad, zdenerwowanie i idący za nim wzrost tętna powoduje szybsze rozprowadzenie się jadu w organizmie. Jeśli nie udało Ci się wezwać karetki, zawieź chorego do szpitala.

Jak postępować z raną?

Nie tamuj krwawienia – krew bowiem wypłukuje jad z rany. Miejsce zranienia natomiast ułóż poniżej poziomu serca. Opatrz ranę jałowym opatrunkiem i unieruchom kończynę. Możesz założyć opatrunek uciskowy, jednak tylko w przypadku, gdy ukrwienie w czasie jego zakładania jest dobre.

Nie należy choremu podawać żadnych leków doustnych, uspakajających ani dawać do spożycia alkoholu.

W rzadkich przypadkach możliwe jest również zatrzymanie akcji serca. Wówczas należy skupić się na reanimacji do czasu przyjazdu karetki.

Nie wysysaj w żadnym wypadku jadu ustami.

Reklama

Morze, meduza

Trochę inaczej wygląda pierwsza pomoc w przypadku kontaktu z meduzą. Pierwszym krokiem jest wyciągnięcie ofiary z wody. Załóż rękawiczki i za pomocą pęsety lub patyka oderwij pozostałości czułków.

Zadzwoń po pogotowie. Jeśli meduza należy do bardzo groźnych, pomoc medyczna musi zostać udzielona natychmiast. W przypadku mniej groźnych meduz, możesz użyć octu i obmyć ranę przed przyjazdem karetki. Powoduje to zwolnienie uwalniania toksyn. W przypadku zatrzymania krążenia stosuje się resuscytację według algorytmu.

Zobacz też: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dorosłych (RKO)