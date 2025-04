Jak działają konkretne substancje?

Obrażenia chemiczne dotyczą głównie żrących substancji, czyli w praktyce kwasów i zasad. Mamy z nimi do czynienia na co dzień i zazwyczaj nie zastanawiamy się nad tym, jakie zagrożenia mogą nieść.

Stężone kwasy powodują powstanie tak zwanej martwicy skrzepowej. Jest ona „korzystniejsza”, ponieważ taki skrzep powoduje mechaniczną barierę dla dalszego rozprzestrzeniania się uszkodzeń.

Inaczej jest w przypadku martwicy rozpływanej powodowanej przez zasady – zaburzenia wnikają bowiem coraz głębiej i są bardzo trudne do opanowania.

Pierwsze chwile po zdarzeniu

Jako ratownik możesz w wielkim stopniu pomóc poszkodowanemu. Ofiara zdarzenia będzie bardzo zdenerwowana i towarzyszyć jej będzie ból i lęk – postaraj się ją uspokoić i poproś o współpracę.

W pierwszej kolejności poproś innych świadków zdarzenia, by zadzwonili po pogotowie.

Pamiętaj, by chronić siebie przed oparzeniem używając rękawiczek gumowych!

W trakcie oczekiwania na fachową pomoc użyj wody do obmywania uszkodzonego oka.

Podstawowe zasady – pamiętaj o nich!

Jeśli oparzeniu uległo tylko jedno oko, ochroń drugie gazikiem, a następnie odwróć głowę w kierunku poparzonego oka i polewaj obficie wodą tak, by nie było możliwości uszkodzenia drugiego oka.

Jeśli prawe i lewe oko zostały uszkodzone, powtarzaj te czynności naprzemiennie. Usuń ciała obce – mogą to być kryształki żrącej substancji lub inne materiały, które utrudnią Ci pracę.

Jest to szczególnie istotne w przypadku oparzenia wapnem palonym!

Czynności te wykonuj do czasu przyjazdu karetki pogotowia lub przez co najmniej 25 minut.

Następnie zabandażuj oczy tak, by uniemożliwić im ruch.

Chory musi trafić na ostry dyżur okulistyczny.

Perspektywy na przyszłość

Leczenie szpitalne polega na dokładnym oczyszczeniu oka z resztek substancji oraz na podawaniu odpowiednich leków.

Niestety, zazwyczaj szkody są dość duże i występują powikłania. Dotyczą one głębokich uszkodzeń gałki ocznej. Każdy przypadek jest inny: jedne z nich można leczyć, inne natomiast powodują stały brak możliwości widzenia.