Dobry ratownik to żywy ratownik!

Przede wszystkim pamiętaj, że sytuacja, w której człowiek się pali, jest zawsze bardzo groźna.

Najprawdopodobniej nie ma on możliwości, by sam się ugasić, więc potrzebuje Twojej pomocy.

Odpowiedz sobie na pytanie czy w takiej sytuacji możesz komuś zaszkodzić... I nie bój się pomagać!

Rób to jednak rozważnie i przede wszystkim zadbaj o swoje bezpieczeństwo.

Jeśli wbiegniesz do płonącego budynku bez zabezpieczenia i nie będziesz widział możliwości odwrotu, zaszkodzisz sobie i nie pomożesz ofierze.

Reklama

Człowiek w ogniu

W pierwszej kolejności zajmij się ugaszeniem ubrania. Najskuteczniejszym sposobem jest odcięcie dopływu tlenu do płonącej odzieży. Połóż poszkodowanego na ziemi i ugaś ogień kocem. Gdy nie masz koca, możesz użyć swojej garderoby i zaproponować poszkodowanemu turlanie się.

Może jest blisko dostępna zimna woda? Nie zawahaj się jej użyć do gaszenia!

Odizoluj ofiarę od źródła ciepła. Jeśli jest możliwość, zdejmij spalone lub oblane gorącą cieczą ubranie, dzięki czemu nie przyklei się ono do ciała. Jeśli jednak już się przykleiło, nie zrywaj go.

Zobacz też: Teraźniejszość i przyszłość w leczeniu oparzeń

Po ugaszeniu

Zadzwoń na pogotowie lub wyznacz do tej czynności obserwatora zdarzenia.

Pamiętaj, że wszelkie pierścionki lub zegarek czy bransoletki, które ma na sobie poszkodowany, muszą zostać zdjęte niezwłocznie. Obrzęk pojawiający się po oparzeniu uniemożliwi zdjęcie ich w późniejszym czasie i zablokuje jednocześnie odpływ krwi z palców.

Jeśli masz możliwość użycia zimnej, czystej wody, schładzaj rany do przybycia pogotowia. Jeśli dysponujesz jałowymi gazikami, owiń nimi rany ofiary. Pomoże to zachować wodę i ciepło. Podawaj jej płyny – najlepsza w warunkach domowych dla zachowania równowagi wodno-elektrolitowej jest woda z cukrem i solą.

Zobacz też: Oparzone ciało - labirynt procentów

Sprawdź i utrzymuj drożność dróg oddechowych!

Możliwe, że poszkodowany doznał ciężkich obrażeń i doszło do zatrzymania krążenia. Sprawdź, czy oddycha i zastosuj reanimację. Jeśli oddech jest zachowany, wystarczy udrożnienie dróg oddechowych przez odgięcie głowy i wysunięcie delikatnie żuchwy do przodu.

Reklama

Kontynuacja leczenia i powrót do zdrowia

Po rozległym oparzeniu człowiek musi znaleźć się w szpitalu. Tam przejdzie diagnostykę i terapię płynową, antybiotykową oraz leczenie ran. Dlatego bardzo ważne jest, by znalazł się jak najszybciej w wykwalifikowanej placówce.