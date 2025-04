Spis treści:

Reklama

Trującym rydzem nazywa się mleczaja wełniankę (łac. Lactarius torminosus). Jest to toksyczny grzyb należący do gołąbkowatych, podobny do smacznego jadalnego mleczaja rydza (łac. Lactarius deliciosus). W Polsce wełnianka występuje powszechnie od lipca do końca listopada. Rośnie pod brzozami w lasach liściastych, iglastych, mieszanych oraz parkach.

Jest to grzyb blaszkowy. Kapelusz rydza trującego ma 4-15 cm średnicy, jest wklęsły pośrodku, a jego brzegi pokrywają liczne włoski. Jego barwa to mieszanka różu, ochry i czerwieni. Trzon ma 3-8 cm długości.

Rydz trujący zawiera toksyny drażniące układ pokarmowy. Uważa się, że za trujące właściwości tego grzyba odpowiada związek o nazwie velleral. Mimo to w niektórych krajach (np. Finlandii, Rosji, Białorusi) jest jedzony po odpowiedniej obróbce (moczeniu, marynowaniu, długim gotowaniu), dzięki której grzyb traci toksyczne właściwości i nadaje się do spożycia.

Inne nazwy rydza trującego to: rydz fałszywy, rydz koński, jelonek, rydz kosmaty, rydz dziki, rydz psi, nibyrydzyk, bawełnianka, wełniak.

To, co różni od siebie oba grzyby: rydza trującego i mleczaja rydza, to:

Większa ilość włosków na powierzchni wełnianki, które tworzą strukturę przypominającą zasłonę (u starszych okazów włoski się ścierają).

na powierzchni wełnianki, które tworzą strukturę przypominającą zasłonę (u starszych okazów włoski się ścierają). Wydobywający się po uszkodzeniu sok mleczny rydza trującego jest biały i jego kolor się nie zmienia. Jest silnie piekący, co odróżnia od jadalnego krewniaka. Mleczko jadalnego rydza jest pomarańczowe.

i jego kolor się nie zmienia. Jest silnie piekący, co odróżnia od jadalnego krewniaka. Miąższ trującego rydza jest biały, a jadalnego — jasnopomarańczowy.

Rydz jadalny rośnie na ogół pod sosnami, trujący rydz — pod brzozami.

fot. Rydz trujący (mleczaj wełnianka) / Adobe Stock, Henri Koskinen

fot. Jadalny mleczaj rydz / Adobe Stock, SalenayaAlena

fot. Rydz trujący (mleczaj wełnianka) / Adobe Stock, Henri Koskinen

fot. Jadalny mleczaj rydz / Adobe Stock, SalenayaAlena

Do obu grzybów jest podobny również mleczaj późnojesienny (jadalny), który rośnie pod jodłami, jego mleczko jest pomarańczowe, a po pół godziny czerwienieje lub brązowieje. A także trujący gatunek: krowiak podwinięty. Przeczytaj też: jak rozpoznać rydze.

Spożycie rydza trującego może wywołać objawy zatrucia:

biegunkę (rozpoczyna się około godziny po zjedzeniu),

wymioty,

ból brzucha,

złe samopoczucie.

Ciężkie zatrucie powoduje odwodnienie i zaburzenia elektrolitowe, co może zagrażać życiu. Grzyb jest trujący przede wszystkim w postaci surowej. Jego ostry sok może wywołać podrażnienie i pęcherze na języku.

Rydz trujący ma lekkie właściwości trujące, jednak w przypadku zjedzenia gorzkiego niesmacznego grzyba należy jak najszybciej udać się do lekarza. Konieczne może być płukanie żołądka albo zażycie węgla aktywowanego. Zazwyczaj zatrucie toksycznym rydzem ustępuje samoistnie bez leczenia w ciągu kilku dni. Jednak w rzadkich przypadkach jest groźne. Szczególnie jeśli grzyba zjadło dziecko albo osoba starsza czy schorowana.

Reklama

Czytaj także:

Żółte grzyby trujące i niejadalne. Niektóre przypominają smaczne i chętnie zbierane gatunki

Grzyby niejadalne i trujące z gąbką. Łudząco przypominają uwielbiane przez grzybiarzy gatunki

Które polskie grzyby są najzdrowsze? Masz swojego faworyta?

Czy grzyby szkodzą wątrobie? Kto powinien uważać