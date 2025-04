Skąd biorą się krwiaki?

Krwiakami, czyli potocznie siniakami, nazywamy krew, która przedostaje się poza naczynie krwionośne i gromadzi się w obrębie tkanek. Tak, jak przebita rura hydrauliczna, tak i uszkodzone naczynie tryskać będzie swoją zawartością, czyli w tym przypadku krwią. Jeśli nie znajdzie ujścia zewnętrznego, rozleje się w okolicznych narządach – w tym przypadku w tkance podskórnej i mięśniach.

W związku z urazem w okolicę stłuczonego miejsca napływają komórki stanu zapalnego wydzielające specyficzne mediatory. Powodują one dodatkowe rozszerzanie się naczyń krwionośnych oraz nieprzyjemne objawy: obrzęk i ból.

Na zewnątrz natomiast obserwujemy fioletowe zabarwienie, które w ciągu kilku dni przechodzi ewolucję: zmienia kolory i w efekcie zupełnej hemolizy (rozpadu) krwi ulega zagojeniu.

Zobacz też: Uraz nosa - jak postępować?

Reklama

Pospolite przyczyny rozwoju krwiaków

Do najczęstszych przyczyn powstawania krwiaków należą urazy powodujące rozerwanie naczynia. Upadki, uderzenia, uprawianie sportu i bójki należą do najczęstszych z nich. Niektóre leki zwiększają występowanie siniaków – należą do nich np. heparyna czy aspiryna. W niektórych chorobach, w których upośledzone jest krzepnięcie krwi, może również dojść do zwiększenia ich występowania. Nadciśnienie tętnicze zwiększa ryzyko rozwoju tego typu zmian po urazie.

Zobacz też: Uraz głowy - jak postępować?

Szybkie działanie – mniejszy siniak

Zapewnij poszkodowanemu spokój i poczucie bezpieczeństwa.

W pierwszej kolejności upewnij się, czy w danej okolicy nie doszło do głębszego urazu (na przykład głowy, brzucha) oraz czy nie wystąpiło przerwanie skóry.

Jeśli jest to wyłącznie krwiak, przystąp do działania. Użyj zimnych okładów, które spowodują obkurczenie naczyń i wolniejszy wypływ krwi z tego, które uległo rozerwaniu.

Pamiętaj jednak, by nie przykładać lodu bezpośrednio na ranę – można w ten sposób doprowadzić do odmrożenia.

Jeśli dysponujesz żelem lub maścią z nasion kasztanowca lub arniki, możesz je użyć. W kolejnych dobach po urazie stosuj ciepłe okłady – rozkurczenie naczyń spowoduje napływ komórek, które rozkładają krwinki, co pozwoli na szybsze wchłonięcie krwiaka.

Reklama

Sytuacje szczególne – konsultacja lekarska

Jeśli do urazu doszło w szczególnie wrażliwych okolicach ciała, pojawiają się dodatkowe objawy (zaburzenia świadomości, pamięci, wymioty, ból brzucha), skonsultuj się od razu z lekarzem. Bardzo duże krwiaki lub dotyczące szczególnie ukrwionych miejsc powinny znaleźć się pod obserwacją chirurgiczną. Podobnie w przypadku, gdy krwiak nie goi się mimo upływu czasu i stosowanego leczenia doraźnego.