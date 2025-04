Spis treści:

Wciornastki to drobne i smukłe owady (mają zwykle mniej niż 2 mm długości). Najczęściej obserwujemy czarne, choć mogą mieć kolor półprzezroczysty biały, żółty lub brązowy. Czasem trudno je dostrzec. Należą do rzędu owadów Thysanoptera i są częścią aeroplanktonu.

Żywią się sokami roślin – swoim asymetrycznym aparatem gębowym kłująco-ssącym przebijają się przez zewnętrzną warstwę tkanki roślinnej i wysysają zawartość komórek. Niektóre wciornastki (ok. 6%) to drapieżniki. Nakłuwają skórę innych zwierząt, głównie innych owadów, z których także pobierają odżywcze płyny.

Prawdziwy wysyp przecinków obserwujemy latem. Zasiedlają liście, kwiaty, zboża, trawy, drewno i ściółkę. Przenoszą się z łatwością z wiatrem, nawet tysiące kilometrów. Mogą masowo występować w uprawach zbóż, więc jeśli mieszkamy niedaleko pól, dostrzegamy czasami nagłe oblężenie tych małych czarnych robaków, które bardzo łatwo przylepiają się również do naszej skóry. Bardziej, gdy jest spocona lub wilgotna.

Wciornastki są dość mocno uciążliwe, powodują swędzenie skóry, a czasem podrażnienie. Raczej nie dochodzi do groźniejszych objawów, nie obserwuje się odczynów alergicznych czy ran, które wymagają specjalnego zaopatrzenia. Jeśli skóra swędzi, możemy zastosować dostępne bez recepty środki po ukąszeniu owadów albo maść przeciwświądową.

Aby zapobiec przyklejaniu się owadów do skóry, powinniśmy zadbać o to, żeby skóra była sucha, co latem może być trudne. Wtedy jednak minimalizujemy kontakt z nieprzyjemnymi gośćmi.

Owady stanowią zagrożenie przede wszystkim dla roślin. Mogą powodować zahamowanie ich rozwoju, uszkodzenia liści (stają się słabe, zniekształcone, wcześnie opadają) i kwiatów (przebarwienia). Niektóre uprawy są bardziej podatne na żerowanie przecinków, a także przenoszone przez nie wirusy (np. wirusa brązowej plamistości pomidora).

Robaki mogą być przyniesione do domu na zaatakowanej roślinie i opanować pozostałe. Obecność przecinków na domowych roślinach można poznać po małych, bladych plamkach na liściach. Najlepiej jednak przeprowadzić test białej kartki – podsuwamy ją pod roślinę i potrząsamy delikatnie liśćmi, gałęzią lub kwiatami. Owady powinny spaść na kartkę. Są wtedy lepiej widoczne. Wciornastki lubią pomieszczenia wilgotne.

Mamy kilka wyjść w zależności od sytuacji. Jeśli dotknęła nas inwazja przecinków, możemy uzbroić się w cierpliwość i przeczekać. Z pojawianiem się tych owadów należy się liczyć do końca żniw, czyli mniej więcej do połowy sierpnia.

Jeżeli robaki zaatakowały rośliny, warto upewnić się, czy przecinki są szkodliwe. Być może nie ma potrzeby podejmowania jakichkolwiek działań. Niektóre wciornastki likwidują owady powodujące szkody, więc ich obecność będzie pożyteczna, przy tym nie powodują uszczerbku u roślin.

Jeżeli wystąpiły zmiany chorobowe w większych uprawach, warto zgłosić się do laboratorium badania roślin, w którym fachowcy sprawdzą, jaki patogen jest odpowiedzialny za szkody i dopiero wtedy szukać środków zaradczych.

Walka z wciornastkami opiera się przede wszystkim na przewidywaniu. Mówiąc inaczej, podstawą jest zapobieganie. W tym celu stosuje się różne metody (z których chemiczne środki owadobójcze są ostatecznością), w tym: lepiące pułapki na owady, odblaskowe ściółki, osłony roślin oraz przycinanie uszkodzonych fragmentów roślin w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się owadów.