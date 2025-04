Co to jest skręcenie?



Skręcenie jest to uraz polegający na uszkodzeniu tkanek miękkich stawu, utrzymujących go w prawidłowej pozycji. Do tkanek, które mogą zostać uszkodzone podczas skręcenia, należą:

Reklama

wiązadła,

torebki stawowe,

chrząstki.

Uraz może polegać na naciągnięciu lub rozerwaniu torebki i więzadeł, a nawet na oderwaniu wiązadeł z fragmentami kostnymi.

Do skręcenia może dojść naprawdę łatwo. Wystarczy źle ustawić nogę, potknąć się lub niefortunnie podeprzeć się ręką przy upadku.

Objawy



Do objawów skręcenia stawu należy przede wszystkim ostry ból nasilający się przy próbach poruszania. Może również wystąpić obrzęk lub krwawy wylew w miejscu naderwanych włókien.

Pierwsza pomoc przy skręceniu



Przy skręceniu nie zawsze potrzebna jest pomoc lekarza – choć nigdy nie zaszkodzi, gdy specjalista obejrzy taki staw.

Nie można takiego urazu bagatelizować. Zawsze należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach przy udzielaniu pierwszej pomocy przy skręceniu. Należy:

pozbyć się wszelkich rzeczy znajdującej się na skręconym stawie (biżuteria, but, ubranie);

ułożyć kończynę w wygodnej pozycji, w której poszkodowany nie odczuwa bólu;

w miarę możliwości unieść kończynę powyżej poziomu serca (dzięki temu obrzęk nie będzie narastał);

wykonać okład z lodu ;

; zastosować maść przeciwbólową i przeciw obrzękową;

usztywnić staw bandażem elastycznym lub opaską (należy jednak pamiętać, aby unieruchamiając staw nie założyć bandażu zbyt ścisło – trzeba sprawdzić czy w kończynie wyczuwalne jest tętno, czy poszkodowany czuje dotyk oraz czy może poruszać kończyną – jeżeli nie, musimy jak najszybciej zdjąć bandaż i wykonać zabieg jeszcze raz);

bandażem elastycznym lub opaską (należy jednak pamiętać, aby unieruchamiając staw nie założyć bandażu zbyt ścisło – trzeba sprawdzić czy w kończynie wyczuwalne jest tętno, czy poszkodowany czuje dotyk oraz czy może poruszać kończyną – jeżeli nie, musimy jak najszybciej zdjąć bandaż i wykonać zabieg jeszcze raz); ograniczyć w największym stopniu poruszanie uszkodzonym stawem przez kilka tygodni.

Uszkodzony staw powinien być usztywniony przez kilka tygodni. Jednak jeżeli po wykonaniu wszystkich wyżej wymienionych czynności ból przez długi czas nie będzie ustępował, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, aby uniknąć poważniejszych problemów zdrowotnych (takich jak np. niestabilność lub zwyrodnienie stawu).

Polecamy: Zwichnięcie - gdy staw woła o pomoc

Reklama

Rehabilitacja



Warto zapamiętać, że jeżeli konieczne było usztywnienie stawu przez dłuższy czas, nie można od razu po zdjęciu unieruchomienia wykonywać czynności w znacznym stopniu obciążających staw, który uległ urazowi. Jest on osłabiony i po skończeniu leczenia należy przystąpić do rehabilitacji.

Warto na początku wykonywać ćwiczenia, które pozwolą powrócić stawom do wcześniejszej formy. Ćwiczenia takie powinny przede wszystkim stopniowo rozciągnąć mięśnie, które nie były używane podczas leczenia, oraz zwiększać – również stopniowo – ruchomość w stawie.

Polecamy: serwis Rehabilitacja