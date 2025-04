Statystyki są przerażające. Co roku, głównie w okresie wakacji, topi się około pół tysiąca osób. Najczęstszym powodem są alkohol i brawura. A przecież dałoby się tego uniknąć!

Jak rozpoznać topiącą się osobę?

To mit, że topiąca się osoba macha rękoma i głośno krzyczy. Tak naprawdę całą swoją energię wkłada w to, by jak najdłużej utrzymać się na powierzchni wody. Osoba tonąca najczęściej umiera w ciszy, niezauważona przez osoby, które znajdują się dosłownie obok niej.

Osobę tonącą poznasz po unoszeniu się tuż pod taflą wody. Topiący się człowiek walczy o każdy oddech i niestety bez efektu próbuje wypłynąć na powierzchnię. Jeśli więc zauważysz osobę, która wygląda jakby niewinnie nurkowała tuż pod wodą, koniecznie zgłoś to ratownikowi!

Jeśli nie jesteś osobą przeszkoloną, nie ratuj jej samodzielnie. Tonący bardzo często w panice podtapiają ludzi, którzy chcą uratować im życie. Dlatego zamiast płynąć w pojedynkę, lepiej jeśli rzucisz im koło ratunkowe lub deskę do pływania i wezwiesz pomoc.

Pamiętaj, że topienie się trwa zazwyczaj od 3 do 5 minut. Gdy pomoc nie dotrze na czas, następuje zgon. Dlatego kąp się tylko i wyłącznie w miejscach, w których są obecni ratownicy!

