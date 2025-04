Szczypie w oczy, szczypie w uszy

Odmrożenie jest spowodowane wpływem niskiej temperatury na ustrój człowieka. Oczywiście nie zawsze i nie w każdej sytuacji rozwinie się reakcja tkanek. Większa na nie szansa, gdy strój nie odpowiada wymaganiom klimatycznym. Pamiętajmy, by chronić najbardziej narażone okolice, czyli ręce, stopy, uszy, nos. Może to być szczególnie trudne w przypadku wilgotnego powietrza lub wiatru, które szczególnie w górach wzmagają odczucie zimna i wychładzają dużo szybciej.

W górach jesteś zdany sam na siebie!

Znajdź spokojne, zadaszone i ochronione przed wiatrem miejsce. Wykorzystaj ruch jako naturalną obronę przed zimnem. Zdejmij buty i przemoczone ubranie, zamieniając je na inne - zabieraj ze sobą zapasowe części garderoby.

Ciepła herbata najlepiej rozgrzewa „od środka”. Powinieneś mieć ze sobą termos z ciepłym napojem, aby móc wykorzystać go do picia lub delikatnego ogrzania najbardziej odmrożonej części ciała lub krwi dotykając termosem pachwiny (powierzchownie przepływa tam tętnica). Powrót czucia w tym przypadku jest objawem jedynie delikatnego wyziębienia, więc nie ma przeciwwskazań przed dalszą wędrówką. Jeśli jednak ofiara wychłodzenia nie odzyska czucia, należy zadzwonić po pomoc lub udać się do najbliższego miejsca, gdzie możemy uzyskać pomoc.

Z dzieckiem na wędrówkę

Dzieci powinny często wychodzić na spacery zimą, aby mogły zaaklimatyzować się do niskiej temperatury. Powinny być ubierane na cebulkę z wygodną, ciepłą czapką. Deliketna skóra dziecka wymaga szczególnej ochrony, dlatego należy smarować buzie i ręce tłustymi kremami. Nie przegrzewajmy dzieci, ponieważ wtedy będą reagować odmrożeniami już w przypadku krótkich spacerów na mrozie.

Tego nie rób, żeby sobie nie zaszkodzić...

Myślisz, że kieliszek alkoholu pomoże Ci uporać się z przemarzniętymi stopami? Nic bardziej mylnego - zaburzy on jedynie i tak naruszoną już równowagę organizmu. Postaraj się rozgrzać wcześniej wymienionymi sposobami, a tradycyjne metody przełóż na inną okazję.

Podobnie nie stosuj rozcierania, masażu czy przekłuwania pęcherzy, które pojawić się mogą po rozgrzaniu ciała. Nie nacieraj ciała lodem - pogorszy to zdecydowanie stan naruszonych tkanek. Ofiara, która ma objawy hipotermii, musi w pierwszej kolejności zostać ogrzana do temperatury 36,6 stopni. Raną odmrożeniową należy zająć się później.

