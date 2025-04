Spis treści:

Reklama

Wrastający paznokieć to wrastająca płytka paznokcia w otaczającą tkankę, co powoduje ból wału paznokciowego, stan zapalny, niekiedy krwawienie oraz infekcję z ropną wydzieliną. Nieleczony wrastający paznokieć może przyczynić się do powstania tzw. tkanki hipergranulacyjnej (ziarniny), czyli żywoczerwonej narośniętej tkanki. Paznokieć może przebić skórę oraz wywołać zakażenie bakteryjne.

Problem wrastającego paznokcia może pojawić się u każdego, zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Najczęściej dotyczy dużego palca u nogi.

Do wrastania paznokcia dochodzi przede wszystkim z powodu:

nieprawidłowego, zbyt głębokiego obcinania paznokcia,

wycinania głęboko brzegów paznokcia, a także pozostawiania ostrych krawędzi,

noszenia ciasnego obuwia,

wad anatomicznych, np. zgięta do dołu płytka paznokciowa,

deformacji stóp,

nadwagi i otyłości,

nieleczonej choroby paznokci, np. grzybicy,

cukrzycy,

choroby układu krążenia.

Wyróżnia się trzy stadia zaawansowania wrastającego paznokcia:

stan zapalny, ból przy nacisku i obrzęk,

stan zapalny, ból stały, obrzęk, ziarnina,

stan zapalny, ból, obrzęk, stwardnienie ziarniny i wału paznokciowego, ropna wydzielina z infekcją.

Jedną z możliwych metod leczenia wrastającego paznokcia jest tamponada paznokcia.

Tamponada paznokcia to długotrwały opatrunek zakładany w przypadku wrastania płytki paznokciowej. Jego celem jest oddzielenie płytki paznokcia od wału paznokciowego. Dzięki temu zmniejsza się ból, tkliwość, stan zapalny wokół paznokcia, a paznokieć zaczyna prawidłowo rosnąć, nie powodując dalszych urazów.

Tamponada paznokcia jest zabiegiem zalecanym na początkowym etapie nieprawidłowego wzrostu paznokcia, kiedy płytka nie wrosła jeszcze bardzo głęboko w skórę. Do założenia opatrunku powinien skłonić ból, opuchnięcie, zaczerwienienie w miejscu wrastania paznokcia. Gdy objawy są bardziej uciążliwe, to konieczna jest wizyta u specjalisty, ponieważ mogło rozwinąć się zakażenie bakteryjne.

Tamponada nie zawsze jest skuteczna w leczeniu wrastającego paznokcia. Czasami zastosowane muszą być bardziej inwazyjne zabiegi.

Tamponadę paznokcia powinien wykonywać podolog. Taki opatrunek będzie wtedy założony na dłużej, poza tym specjalista oceni, czy ta metoda jest wystarczająca, biorąc pod uwagę stan palca, czy może należy zastosować inne formy leczenia, np. zabieg chirurgiczny.

Doraźnie tamponadę paznokcia można zrobić samodzielnie w domu. Możesz wykorzystać materiały do wykonania tamponady, które są dostępne w aptekach lub sklepach medycznych, np. tamponadę w rolce.

Do zrobienia tamponady paznokcia możesz też użyć:

jałowych kompresorów z włókniny lub fizeliny,

środka dezynfekującego z oktenidyną,

sondy podologicznej lub zdezynfekowanego pilniczka.

Wykonanie tamponady krok po kroku:

Zacznij od wycięcia odpowiedniej wielkości opatrunku z kompresu: na tyle małego, aby można było go włożyć pomiędzy płytkę paznokciową a wał paznokciowy. Spryskaj miejsce zakładania opatrunku środkiem dezynfekującym oraz wycięty opatrunek. Delikatnie wciśnij warstwę wcześniej wyciętego kompresu za pomocą pilniczka lub sondy pomiędzy płytkę paznokcia a wał paznokciowy. Oddzielisz w ten sposób paznokieć od skóry i zmienisz kierunek wzrostu płytki. Domowy opatrunek należy zmieniać po każdym zamoczeniu. Tak przygotowaną tamponadę paznokcia możesz pozostawić na kilka dni, a po tym czasie powinieneś udać się do podologa.

Koszt założenia tamponady paznokcia u specjalisty nie przekracza kilkudziesięciu złotych.

Tymi działaniami można zapobiegać wrastaniu paznokcia:

Prawidłowo skracaj paznokcie , niezbyt głęboko. Paznokcie powinny być obcinane na kształt kwadratu.

, niezbyt głęboko. Paznokcie powinny być obcinane na kształt kwadratu. Noś wygodne niezbyt ciasne obuwie.

Unikaj urazów stóp.

Lecz choroby , które mogą powodować wrastanie paznokcia, np. grzybicę.

, które mogą powodować wrastanie paznokcia, np. grzybicę. Utrzymuj prawidłową masę ciała.

Aby nie dopuścić do rozwoju powikłań wrastającego paznokcia, najlepiej udać się podologa od razu wtedy, gdy odczujesz pierwsze dolegliwości, np. pobolewanie palca podczas chodzenia.

Reklama

Czytaj także:

Jak poradzić sobie z zastrzałem? Sprawdź, co wyciąga ropę z palca

Onycholiza – od urazu do choroby paznokcia

Jak poprawnie obcinać paznokcie u rąk i stóp? Wskazówki

Czy zerwany paznokieć odrasta? Pierwsza pomoc przy urazie paznokcia