Nowe rozwiązania kluczem do wyzdrowienia

W obecnych czasach oparzenie, nawet wielkich powierzchni ciała, nie musi być śmiertelne. W Polsce istnieje co prawda niewiele oddziałów dostosowanych do leczenia tych urazów, ale na przykład ośrodek w Siemianowicach Śląskich ma doświadczenie na poziomie europejskim i świeci przykładem w diagnostyce i leczeniu chorych.

Wspomaganie ustroju

Opieka lekarska polega na zapewnieniu poszkodowanym równowagi ogólnoustrojowej oraz leczenia powikłań. Antybiotyki mają ustrzec przed infekcjami, które szczególnie łatwo tworzą się na odsłoniętej skórze. Skóra jest barierą ochronną organizmu, a w momencie, gdy ulega obszernym uszkodzeniom, nie zatrzymuje wody i ciepła.

Większość pacjentów wymaga uzupełnienia płynów, a do tego celu stosuje się kroplówki. Leczenie krwią i preparatami krwiopochodnymi jest również rutynowym postępowaniem.

Nowe terapie w obrębie rany

Również terapia miejscowa ma ogromne znaczenie dla procesu powrotu do zdrowia. Stosowane są maści antybakteryjne, które, przykrywane jałowymi bandażami, przyspieszają gojenie. Często powierzchnię rany należy opatrzyć chirurgicznie, czyli wyciąć zmienione tkanki. Nie mogąc zostawić mięśni i innych tkanek bez pokrycia, stosuje się nowoczesne odkrycia.

Przeszczepia się skórę z miejsca, które nie uległo oparzeniu - przeszczep taki nie ulega odrzuceniu, ponieważ biorca i dawna to ta sama osoba. Hoduje się komórki skóry w warunkach laboratoryjnych, by pokryć skórę, gdy niemożliwym jest uzyskanie przeszczepu z innej okolicy. Opatrunki biologiczne są dla nich ciekawą alternatywą. Używa się skóry od dawców, rodziny lub błon owodniowych (jednej z błon płodowych tworzących się w czasie ciąży i ulegających wydaleniu po noworodku w czasie porodu).

Pełny powrót do zdrowia

Jako że skóra i mięśnie przy rozległym poparzeniu mogą ulec ściągnięciu, zabiegi plastyczne mogą stać się chlebem powszednim dla osoby poparzonej. By uniknąć problemów z poruszaniem się stosuje się rehabilitację, która ma na celu zwiększanie zakresów ruchów i niedopuszczenie do zaników mięśniowych.

Mimo że oparzenia pozostają nadal groźnymi zdarzeniami, należy patrzeć w przyszłość z optymizmem. Cała gama dostępnych terapii i kompleksowość w podejściu do chorych są i będą obfitować w coraz korzystniejsze wyniki w naszej służbie zdrowia.

