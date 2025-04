Niebezpieczna natura



Wiele trucizn znajdziemy w otaczającym nas świecie przyrody, wśród flory i fauny:

Rośliny trujące – wśród nich są zarówno rośliny doniczkowe, jak i ogrodowe oraz rosnące dziko. Na niebezpieczeństwo zatrucia roślinami narażone są szczególnie małe dzieci, które biorą do ust łodygi, liście czy kolorowe kwiaty.

Trujące są na przykład: konwalie (cała roślina, a nawet woda, w której stały kwiaty), szczególnie sok i cebulki), surowe ziemniaki (zawierają solaninę, która wywołuje zaburzenia oddychania i kłopoty żołądkowe), naparstnica (choć produkuje się z niej także lek dla chorych na serce), cis, bukszpan, bluszcz i inne.

Grzyby trujące – wiele gatunków grzybów kapeluszowych może wywołać bardzo ciężkie, a nawet śmiertelne zatrucia. Grzyby te niekiedy bardzo przypominają gatunki jadalne, dlatego zawsze gdy nie mamy całkowitej pewności co do zebranych grzybów lepiej ich nie jeść, aby uniknąć przykrych konsekwencji. Zwierzęta jadowite – w Polsce występuje jadowita żmija zygzakowata, której ukąszenie jest szczególnie niebezpieczne dla dzieci i osób starszych; groźne mogą być również ukąszenia owadów np. pszczół i szerszeni, szczególnie jeśli użądli nas wiele owadów w jednym czasie.

Bezpieczni we własnym domu



W naszych domach oraz bliższym i dalszym otoczeniu można znaleźć również wiele produktów, które mogą okazać się trujące. Są to np.: środki czystości (szczególnie produkty żrące i zawierające chlor), lekarstwa, produkty ropopochodne (benzyna, olej do lamp, farby olejne, pasty do butów), środki ochrony roślin i inne.

Wszelkie substancje niebezpieczne znajdujące się w domu i gospodarstwie trzeba trzymać w dobrze zamkniętych oryginalnych pojemnikach oraz w takich miejscach, by dzieci nie mogły mieć do nich dostępu. Tragiczne w skutkach może okazać się choćby wypicie środka czyszczącego i odkażającego do toalet. Narażone na takie zatrucia są szczególnie małe dzieci, które nie zdają sobie sprawy zagrożenia, a podczas odkrywania i eksploracji świata wokół siebie chcą wszystkiego dotknąć i posmakować.

Niebezpieczne przedawkowanie



Nawet leki, które można dostać bez recepty, mogą być przyczyną zatrucia. Dotyczy to np. preparatów o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Wiele z nich ma różne nazwy handlowe, ale zawiera tę samą substancję leczniczą – paracetamol. Chory może zażywać w krótkim czasie kilka kupionych preparatów, licząc na szybsze ustąpienie dolegliwości. Jeśli w każdym z nich jest paracetamol, to można łatwo przekroczyć bezpieczną dawkę i narazić się na zatrucie.

Odtrutki



Odtrutkami nazywamy takie substancje, które znoszą lub zmniejszają toksyczność wchłoniętych trucizn. Konkretne trucizny mają własne specyficzne odtrutki, dlatego zawsze trzeba dokładnie opowiedzieć lekarzowi, czym się zatruliśmy (dobrze byłoby zabezpieczyć opakowania leków, środków chemicznych albo innych produktów, które doprowadziły do zatrucia).

Odtrutką uniwersalną, działającą w przypadku wielu rodzajów zatruć, jest węgiel aktywowany, który absorbuje substancje toksyczne, zmniejszając ich wchłanianie z przewodu pokarmowego i przyspieszając wydalanie. Węgiel nie skutkuje w zatruciach związkami zaburzającymi perystaltykę przewodu pokarmowego oraz w zatruciach kwasami, zasadami i substancjami nierozpuszczającymi się w wodzie.

Odtrutką nieswoistą jest także płynna parafina, którą stosuje się w zatruciach rozpuszczalnikami organicznymi i toksynami rozpuszczalnymi w tłuszczach. Parafina tworzy z rozpuszczalnikami niewchłanialne woski, które wydalane są z organizmu przez przewód pokarmowy.