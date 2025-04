Spis treści:

Komary wyposażone są w aparat gębowy kłująco-ssący, który umożliwia im zdobywanie pokarmu - krwi zwierząt stałocieplnych. Kąsa samica. Samce komara nie żywią się krwią, a nektarem kwiatów. Podczas ugryzienia komary wpuszczają do skóry związki chemiczne, które mogą wyzwalać niepożądane reakcje organizmu.

Komara zwabia światło, zapach potu, kwas mlekowy i dwutlenek węgla w wydychanym powietrzu. Aby doszło do reakcji organizmu, kontakt z owadem musi trwać przynajmniej 6 sekund. Reakcja, taka jak miejscowy obrzęk, świąd, zaczerwienienie, może wynikać z działania związków chemicznych zawartych w ślinie komara. Są to m.in. substancje zapobiegające krzepnięciu krwi. – informuje Amerykańska Akademia Alergii, Astmy i Immunologii.

Komary w niektórych regionach świata są odpowiedzialne za przenoszenie groźnych chorób, jak np. gorączka Zachodniego Nilu, denga, malaria lub zakażenie wirusem Zika. W Europie z reguły nie są groźne. Spotkanie z nimi ogranicza się przeważnie do ukłucia i swędzącego bąbla, w rzadszych przypadkach dochodzi do większych reakcji alergicznych.

Reakcja organizmu na ukąszenie komara zazwyczaj objawia się miejscowym odczynem zapalnym – wyraźnie ograniczonym bąblem, silnie swędzącym, czasami również bolesnym. Bąbel po ugryzieniu komara znika po ok. 1-2 tygodni. Główną uciążliwością jest świąd. Jak w przypadku każdego miejsca ukąszenia, nie powinniśmy go rozdrapywać, ponieważ może to prowadzić do dłuższego gojenia rany, powstania blizny, ale też do ropienia rany i rozwoju nadkażenia bakteryjnego, co wymaga wizyty u lekarza i zastosowania leku z antybiotykiem.

Może się również rozwinąć reakcja w wyniku uczulenia na komary. Dochodzi do tego rzadko. Miejscowa reakcja alergiczna objawia się pokrzywką (pęcherzami rozlanymi w okolicy ukąszenia przez komara), obrzękiem miejscowym, bólem, świądem.

Uczulenie na komary może mieć też charakter uogólniony. Jest to znacznie groźniejsza reakcja. Świadczyć może o niej oprócz pokrzywki (zarówno miejscowej, jak i uogólnionej, która rozwija się w miejscach oddalonych od miejsca ukąszenia przez komara), gorączka, dreszcze, obrzęk stawów.

W cięższych przypadkach po ukąszeniu komara może dojść do wstrząsu anafilaktycznego. Jego możliwe objawy to:

pokrzywka lub rumień,

bladość skóry,

spadek ciśnienia krwi,

obrzęk (powiek, ust),

skrócenie oddechu i utrudniony oddech, duszność,

świst oddechowy,

kaszel,

tachykardia lub bradykardia,

nudności, wymioty,

ból brzucha.

Objawy wstrząsu mogą występować z małym lub dużym nasileniem, mogą pojawić się tylko niektóre. Może dojść do samoograniczenia się objawów, jednak należy pamiętać, że silna reakcja alergiczna jest stanem zagrażającym życiu, w przypadku nasilania się objawów wymaga natychmiastowej reakcji, przede wszystkim podania domięśniowo zastrzyku z adrenaliną.

Osoby, które miały kiedykolwiek silne reakcje uczuleniowe po ukąszeniu owada, powinny posiadać w podręcznej apteczce tzw. autostrzykawkę z adrenaliną (dostępna na receptę).

Jeżeli po ukąszeniu komara pojawiają się objawy silnego uczulenia (np. pokrzywka na ciele, obrzęk, szczególnie w okolicach twarzy, ust, szyi, duszność, omdlenie, tachykardia) należy natychmiast wezwać karetkę pogotowia. Jeśli to możliwe, wstrzyknąć domięśniowo lek z adrenaliną.

W przypadku miejscowego uczulenia na komary, można zastosować inne środki w zależności od nasilenia objawów:

przyłożenie okładu z lodu (owiniętego w materiał, np. ścierkę) w miejsce obrzęku i zaczerwienienia,

(owiniętego w materiał, np. ścierkę) w miejsce obrzęku i zaczerwienienia, nałożenie maści/żelu łagodzącego odczyn po komarze (dostępny bez recepty),

odczyn po komarze (dostępny bez recepty), jeśli świąd jest bardzo nasilony, można zastosować maść przeciwhistaminową lub maść sterydową , ewentualnie doustne leki przeciwhistaminowe,

lub , ewentualnie doustne leki przeciwhistaminowe, jeśli doszło do nadkażenia, konieczny jest kontakt z lekarzem, który przepisze antybiotyk.

Najlepszym sposobem na uniknięcie uczulenia na komary jest oczywiście zapobieganie ukąszeniom. W tym celu zaleca się:

unikania przebywania na zewnątrz w czasie od zmierzchu do świtu (główna pora żerowania komarów),

unikanie noszenia jasnych ubrań i używania ciężkich zapachów,

oddalenie się od miejsc bezwietrznych, wilgotnych, zacienionych (np. w pobliżu mokrej ziemi, zalegającej wody) – to popularne miejsca przebywania komarów,

zakładanie ubrania osłaniającego większą część ciała,

używanie repelentów z DEET (N,N-Dietylo-m-toluamid), ten środek odstraszający owady może powodować działania niepożądane, takie jak podrażnienie skóry, suchość skóry, wysypka, alergia – zalecane jest przetestowanie wcześniej na fragmencie skóry. Preparaty zawierające od 6%-25% DEET powinny zapewniać ochronę przed komarami przez 6 godzin.

Źródło: Amerykańska Akademia Alergii, Astmy i Immunologii (American Academy of Allergy, Asthma & Immunology, AAAAI)

