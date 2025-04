Objawy udaru mózgu zależą od tego, która struktura (część tego organu) została objęta niedokrwieniem. Najczęściej są to symptomy, takie jak: zaburzenia mowy, porażenie dolnej części twarzy objawiające się opadającym kącikiem ust. Pojawić się może porażenie, niedowład jednej połowy ciała, zaburzenia czucia, niekiedy nagłe, silne bóle głowy lub mdłości, a nawet utrata przytomności.

Podobnie przebiegające zaburzenia, ale trwające mniej niż 24 godziny, to przemijający napad niedokrwienia mózgu.

Wezwać pomoc

Udar mózgu jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia. W jego przebiegu może dojść do zaburzeń oddychania oraz czynności serca. Udar mózgu wymaga szybkiego rozpoznania i niezwłocznego zastosowania odpowiedniego leczenia. Dlatego najważniejszym zadaniem świadka tego typu zdarzenia jest możliwie jak najszybsze wezwanie zespołu ratownictwa medycznego. Dzięki temu chory będzie mógł być szybko przewieziony do szpitala, najlepiej z oddziałem specjalizującym się w leczeniu udarów mózgu.

Postępowanie

Niestety bez specjalistycznego sprzętu i leków nie można odwrócić zaburzeń ukrwienia mózgu. Świadek zdarzenia jest mimo to zobowiązany to obserwowania chorego i reagowania w przypadku zaburzeń podstawowych funkcji życiowych, takich jak oddech. Pacjenta przytomnego należy ułożyć w pozycji z lekko uniesionym tułowiem na około 30 stopni.

Pacjenta nieprzytomnego najlepiej ułożyć w pozycji bocznej, która zapobiegnie wystąpieniu niedrożności dróg oddechowych oraz ewentualnemu zachłyśnięciu się treścią pokarmową w przebiegu wymiotów.

Pacjentom z podejrzeniem udaru nie należy samodzielnie podawać nic do ust (leków, napojów). Ze względu na zaburzenia neurologiczne może być zaburzony odruch połykania.

Jeśli chory jest nieprzytomny i nie oddycha nawet po udrożnieniu dróg przez odchylenie głowy do tyłu należy rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową, czyli masaż serca i sztuczne oddychanie.

