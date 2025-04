Spis treści:

Pluskwa domowa (Cimex lectularius) to niewielki owad (1-7 mm długości) należący do tzw. pluskwiaków różnoskrzydłych, nie potrafi latać, żeruje w miejscach bytowania ludzi, żywi się krwią organizmów ciepłokrwistych, zwłaszcza człowieka, ale też innych ssaków, ptaków, a niekiedy gadów.

Pluskwa ma ciemnoczerwone lub brunatne spłaszczone owalne ciało, węższe z przodu, odnóża pokrywają haczyki, dzięki czemu doskonale radzi sobie na różnych powierzchniach. Ugryzienie człowieka umożliwia jej aparat gębowy przypominający igłę, zwany ssawką. Pluskwa dzięki wrażliwym czułkom bardzo łatwo po zapachu i wydalanym cieple wykrywa swoją ofiarę, którą zamierza pokąsać.

Pluskwy, fot. Adobe Stock

W środowisku bliskim człowiekowi pluskwa ukrywa się najczęściej:

w zakamarkach łóżka, tapczanu,

za tapetami,

w szczelinach ścian,

za listwami podłogowymi,

w brudnych, zaniedbanych pomieszczeniach,

na tapicerowanych meblach,

pod ramami obrazów.

Pluskwa atakuje w nocy. Jej ugryzienia nie są typowe, mogą przypominać pokąsanie przez inne owady, dlatego człowiek długo może być nieświadomy istnienia nieprzyjemnego współlokatora. Chyba że inwazja owadów jest na tyle duża, że pogryzień jest wiele, co skłania do szybszych działań.

Pluskwa bez żywiciela potrafi przetrwać wiele miesięcy (ma zdolność zapadania w hibernację). Samica może złożyć w ciągu swojego życia setki jaj, a pluskwy osiągają dojrzałość po ok. 1-2 miesięcy.

Sam ślad po ugryzieniu pluskwy nie jest typowy, przypomina ukąszenie komara, wszy czy pchły. Za to charakterystyczny może być układ śladów – często są one ułożone w linii, dość blisko siebie, lub po obwodzie trójkąta.

fot. Adobe Stock

fot. Adobe Stock

Ugryzienie pluskwy rzadko jest niebezpieczne. Z reguły powoduje nieprzyjemne swędzenie i miejscowy odczyn alergiczny, który często długo się goi. U niektórych znika po kilku godzinach, u innych po wielu dniach. Miejsce ugryzienie może swędzieć i boleć, czasem tworzy się pęcherzyk wypełniony płynem surowiczym.

Liczne ślady po ugryzieniu pluskiew, fot. Adobe Stock

Pluskwy mogą kąsać w różne miejsca na ciele, jednak najczęściej ich ugryzienia znajduje się na odsłoniętych podczas snu częściach ciała: nogach (często podudziach), rękach, twarzy, szyi.

Samo miejsce ugryzienia pluskwy można odkazić spirytusem lub jodyną. W przypadku bardziej dokuczliwych objawów, jak zaczerwienienie, swędzenie zaleca się zastosowanie maści/żelu przeciwświądowego lub przeciwhistaminowego (np. na bazie dimetyndenu lub hydrokortyzonu). Można także zażyć doustny środek antyalergiczny.

W przypadku miejscowego obrzęku i zaczerwienienia można zastosować zimny kompres, właściwości kojące po ugryzieniu owadów wykazują również niektóre olejki eteryczne, np. olejek kamforowy lub olejek rumiankowy.

Jeżeli występują silne objawy alergiczne (obrzęki, kaszel, łzawienie, świsty) należy pilnie zgłosić się do lekarza albo wezwać pogotowie ratunkowe.

Ważne, aby unikać drapania miejsc po ugryzieniu przez pluskwy. To może prowadzić do dłuższego gojenia, pozostawienia śladów, a także do nadkażenia bakteryjnego (pojawia się ropna rana, stan zapalny).

Jeśli chcemy się pozbyć pluskiew, należy wykonać kilka działań:

sprawdzić, czy pluskiew nie ma w szczelinach między materacem a łóżkiem, za listwami przypodłogowymi, w zakamarkach obok łóżka,

obwąchać miejsca przy łóżku: pluskwy pozostawiają po sobie specyficzny zapach zgniłych malin,

obejrzeć materac: pluskwy pozostawiają czasem malutkie ślady krwi lub pancerze,

wezwać profesjonalną firmę usuwającą szkodniki takie jak pluskwy,

odkurzyć i potraktować gorącą parą podłogi, materace, zakamarki,

zmienić pościel, uprać zasłony, firany, odzież w najwyższej temperaturze,

uszczelnić pęknięcia, przestrzenie (w listwach, meblach, ścianie), w których mogą bytować pluskwy.

Świadomość tego, że ślady na skórze mogły pozostawić pluskwy, zwykle nie pojawia się szybko. Owady mogą nie wychodzić ze swoich szczelin przez wiele dni, co potrafi uśpić czujność ich żywiciela. Wbrew powszechnej opinii pluskwy nie żyją tylko w zaniedbanych, mało higienicznych warunkach. Potrafią żerować również w czystych domach, ponieważ przenosimy je razem z bagażem i ubraniami. Pluskwy możemy przynieść do domu z hotelu, szpitala lub akademika.

