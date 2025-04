Czy umiesz pomóc?

Mimo dostępności kursów pierwszej pomocy, wciąż niewielu Polaków jest w stanie niezależnie i w pełni świadomie wykonywać procedury ratujące życie. Większość gapiów zupełnie nie wie, co ma zrobić w sytuacji zagrożenia życia. Dotyczy to szczególnie urazów brzucha, które są spotykane głównie podczas potyczek i wypadków samochodowych.

Rodzaje urazów brzucha

Rozróżniamy kilka rodzajów urazów brzucha. W tym artykule znajdziesz opis działania w przypadku:

urazu tępego brzucha,

urazu penetrującego,

wytrzewienia.

W pierwszej kolejności jednak zawsze wezwij pogotowie ratunkowe jeśli zauważysz, że ofiara doświadczyła silnego urazu brzucha.

Jak sprawdzać podstawowe czynności życiowe?

Sprawdź drożność dróg oddechowych poszkodowanego. Kontroluj regularnie czy oddycha. Oceń wydolność krążenia poprzez sprawdzanie tętna na tętnicy szyjnej, przyjrzyj się dokładnie powłokom ciała i szukaj krwawienia. Oceń koloryt skóry, jej temperaturę i jędrność. Sprawdź stan psychiczny chorego – będzie to niezmiernie cenna informacja dla służb ratunkowych.

Tępy uraz brzucha – co robić?

W przypadku urazu tępego najlepiej jest umieścić chorego na boku w wygodnej dla niego pozycji. W związku z faktem, że uraz brzucha często prowadzi do wymiotów, pozycja boczna ustalona nie pozwoli poszkodowanemu na zakrztuszenie się własnymi wymiocinami.

Osobie po urazie brzucha nigdy nie dawaj nic do jedzenia i picia. Jeśli znajdujesz się daleko ośrodka zdrowia, użyj wilgotnej chusteczki, by zwilżać usta poszkodowanego. Można spodziewać się krwotoku wewnętrznego, nie zostawiaj więc chorego samego.

Uraz penetrujący brzucha – jak działać?

Będąc świadkiem i pierwszym ratownikiem w przypadku urazu penetrującego jamy brzusznej musisz założyć, że przedmiot penetrujący wywołał zniszczenie organów wewnętrznych.

Jeśli przedmiot nadal znajduje się w ciele człowieka, nie usuwaj go, obłóż go natomiast bandażem ochronnym, który będzie zapobiegał przemieszczaniu się przedmiotu w ranie i dalszym uszkodzeniom. Tak naprawdę każdy rodzaj materiału (grubego, miękki czy ulegający uciskowi) będzie się do tego nadawał.

Nie usuwaj bandaża nasiąkniętego krwią, lecz dodawaj kolejne jego warstwy. Opatrzenie rany ma za zadanie pomóc opanować krwawienie, zapobiec infekcji i zanieczyszczeniu oraz spowodować absorbcję krwi z rany.

Wytrzewienie – jak postępować?

W przypadku wytrzewienia, czyli wydostania się na zewnątrz narządów jamy brzusznej, nie należy wkładać narządów z powrotem do brzucha. Takie działanie może uszkodzić jelita lub wprowadzić infekcję do organizmu poszkodowanego. Najlepszym rozwiązaniem jest obłożenie wyłonionych organów sterylnym bandażem.

Jeśli nie dysponujesz sterylnym materiałem, użyj czystego ręcznika lub chustki. Polej je czystą wodą, co utrudni bardzo groźne odwadnianie się pacjenta. Nie stosuj na jelita materiałów, które mogą się do nich przyczepić (np. papier, wata bawełniana) lub rozpuścić się w kontakcie z nimi.