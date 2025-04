Do czego prowadzi?

Uraz głowy może doprowadzić do obrażeń zewnętrznych, kości czaszki i mózgowia. Po czym poznać uraz ośrodkowego układu nerwowego? Pojawiają się wówczas: utrata przytomności, ból głowy, nudności i wymioty.

Innymi następstwami mogą być: złamania kości sklepienia czaszki i jej podstawy (mogą prowadzić do odmy śródczaszkowej, czyli obecności powietrza w jamie czaszki), płynotoku, uszkodzenia nerwów czaszkowych, przetoki szyjno-jamistej. Często pojawiają się także obrażenia kręgosłupa szyjnego.

Dlaczego tracimy przytomność?

Przyczyny bywają różne, np.:

wstrząśnienie mózgu;

krwiak wewnątrzczaszkowy;

krwiak podtwardówkowy;

stłuczenie mózgu ;

; wodniak podtwardówkowy;

stany przebiegające z nadciśnieniem wewnątrzczaszkowym;

zaburzenia krążenia mózgowego i wentylacji.

Pierwsza pomoc przy urazach głowy

Należy postępować według następującego planu:

Przekręć poszkodowanego na wznak, jeśli leży na brzuchu. Oceń jego stan. Udrożnij drogi oddechowe, ale nie odginaj głowy: klęknij za nieprzytomną osobą, ustabilizuj jej głowę (pomiędzy swoimi kolanami), następnie wysuń żuchwę do przodu. W razie potrzeby zacznij sztuczne oddychanie. Wezwij pomoc – numery telefonów to: 999 i 112. Zabezpiecz kręgosłup szyjny. W tym celu podłuż dorosłemu pod głowę element odzieży bądź płasko złożony koc, a dziecku wsuń je pod plecy. Tamuj krwawienia. Oceń stan świadomości poszkodowanego. Poczekaj na przyjazd karetki pogotowia.

Co potem

Przewieziony do szpitala poszkodowany powinien mieć zrobioną tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny głowy. Do tego robi się badania laboratoryjne: morfologię krwi obwodowej, stężenie elektrolitów, glukozy w surowicy, parametry układu krzepnięcia, gazometrię krwi tętniczej.