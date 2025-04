Czy urazy zawsze wymagają pomocy lekarza?

Urazy są jedną z najczęstszych przyczyn, z powodu których zgłaszamy się do lekarza lub idziemy do apteki. Poważne wypadki, jak złamania, zwichnięcia czy uszkodzenia głowy wymagają oczywiście interwencji chirurgicznej, ale na co dzień mamy do czynienia z mnóstwem drobnych urazów, z którymi bez problemu możemy sobie sami poradzić w domu.

Zwykłe siniaki, stłuczki, otarcia skóry czy bóle mięśni po niewielkich kontuzjach sportowych z reguły nie są konsultowane z lekarzem, dajemy sobie z nimi radę na własną rękę.

Czy można się w jakiś sposób przygotować na wypadek urazu?

Ponieważ nigdy nie wiadomo, kiedy przytrafi nam się coś przykrego, dobrze jest wyposażyć swoją apteczkę domową w niezbędne środki. Oprócz różnego rodzaju opatrunków, plastrów, bandaży i preparatów dezynfekujących rany, należy uzupełnić apteczkę w leki przeciwbólowe, maść przeciwzapalną, specyfik na gorączkę. Poza tym warto jest mieć pod ręką zestaw leków homeopatycznych, które mogą pomóc w różnego rodzaju urazach.

A co przede wszystkim powinno się znaleźć w apteczce podróżnika, tak aby być przygotowanym na różne ewentualności i nie zabierać ze sobą całej apteki?

Głównym lekiem, którego nie może nam zabraknąć jest Arnica montana. Jest skuteczna przy każdym urazie, niezależnie czy dotyczy on mięśni, stawów, kości czy skóry. Stosuje się ją przy wszelkiego rodzaju uderzeniach, siniakach, krwiakach, obrzękach, zranieniach, stłuczeniach.

Ma działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe, zmniejsza krwawienie i skraca czas gojenia się rany. Efekty jej działania są tym szybsze i bardziej skuteczne, im szybciej ją podamy po urazie. Dlatego koniecznie trzeba ją mieć zawsze ze sobą. Nawet jeśli uraz wymaga podania innych specyfików lub wizyty u lekarza, Arnikę można podać w każdej sytuacji, bo zadziała korzystnie i przyspieszy leczenie. Leki homeopatyczne można stosować razem z innymi lekami.

Na siniaki lub krwiaki dobrze jest zaaplikować żel z wyciągiem ze świeżej arniki. Działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie, zapobiega tworzeniu się zakrzepów. Stosowanie żelu na skórę można połączyć z podaniem Arniki w granulkach doustnie. To bardzo dobra kombinacja przy urazach.

Czyli Arnika jest bardzo uniwersalna....

Można tak powiedzieć. Arnika może być stosowana w różnych sytuacjach związanych z bólem mięśni – zakwasy, grypa, stan po porodzie, po operacji, po usunięciu zęba i w wielu innych sytuacjach.

Czy coś jeszcze może nam pomóc w łagodzeniu bólu, stłuczeń czy obrzęków?

Jeśli po intensywnym wysiłku jesteśmy zmęczeni i bolą nas mięśnie, dużą ulgę przyniesie ciepła kąpiel z dodatkiem olejków eterycznych. Możemy dodać do wody kilkanaście kropli olejku lawendowego, eukaliptusowego lub rozmarynowego, które pobudzą krążenie, złagodzą ból oraz zadziałają relaksująco i odświeżająco. Taka kąpiel wpłynie pozytywnie na nasze samopoczucie i stan skóry i mięśni. Należy tylko pamiętać, że olejki powinny być naturalne, a nie syntetyczne.

W okresie zimowym bardzo popularne są liczne sporty zimowe. Niestety, narażają nas one często na urazy stawów lub ścięgien. Czy można coś polecić narciarzom i snowboardzistom?

Na urazy stawów i ścięgien bardzo dobrze zadziała lek na bazie Ruta graveolens. Jest skuteczny przy wszelkiego rodzaju skręceniach i zwichnięciach, wspomaga regenerację uszkodzonych stawów i ścięgien. Jeśli miejsce urazu jest zaczerwienione, obrzęknięte i bolesne, a ulgę przynoszą nam zimne okłady, można sięgnąć po lek na bazie Apis mellifica. Jeśli jednak ból jest bardzo silny i dodatkowo wystąpi obrzęk lub duży krwiak, zawsze trzeba udać się do lekarza.

Skutecznym i naturalnym środkiem na bolące kolana, łokcie i kostki jest także maść z żywokostu lekarskiego. Korzeń tej rośliny od dawna znany był jako skuteczne lekarstwo na rany i zapalenie stawów. Ma duże znaczenie w miejscowym leczeniu zwichnięć, bólów pleców i urazów stawów.

Jak możemy się wspierać w przypadku poważniejszych urazów jak np. złamania?

Jeśli doszło do złamania kości, niezbędna jest oczywiście wizyta u chirurga i unieruchomienie kończyny. Można jednak dodatkowo podać homeopatyczny lek Symphytum, który wspomoże zrastanie się kości i zapobiegnie ewentualnym komplikacjom. Natomiast jeżeli poślizgnęliśmy się na śliskim chodniku i upadliśmy na kość ogonową, może pomóc nam Hypericum perforatum. Taki uraz jest zazwyczaj bardzo bolesny i też może skończyć się złamaniem. Tego typu wypadki zdarzają się również podczas jazdy na łyżwach lub na desce snowboardowej – Hypericum wtedy złagodzi ból i pomoże w szybszym powrocie do zdrowia.

A co zastosować na drobne zranienia ?

W przypadku zranień, otarć skóry, uszkodzeń naskórka, drobnych krwawieniach pomaga lek Calendula. Przyspiesza gojenie się ran i zapobiega powstawaniu blizn. Gdy rana nie jest otwarta, warto posmarować ją maścią z nagietka, która działa przeciwzapalnie, gojąco i ochronnie na skórę. Oczywiście w każdym przypadku należy ranę przemyć i zdezynfekować odpowiednim środkiem. Specyfikiem, który nie powoduje pieczenia jest np. Octenisept.

Zatem naturalne leki dobrze się sprawdzają w walce z bólem?

Zdecydowanie tak. Metody naturalne – bezpieczne i skuteczne – przynoszą bardzo dobre rezultaty i powinniśmy częściej po nie sięgać. Zawsze jeśli działamy w zgodzie z naturą, możemy spodziewać się korzystnych efektów dla naszego zdrowia i dobrej kondycji na długie lata.

Materiał powstał przy współpracy z Polskim Towarzystwem Homeopatii Klinicznej PTHK w Polki.pl