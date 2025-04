Uraz ucha – poważny problem?

Słuch jest jednym z podstawowych zmysłów naszego organizmu. Jednocześnie ucho należy do organów o skomplikowanej strukturze i dużej wrażliwości. Do urazu może dojść na wiele różnych sposobów, a efekty mogą być różne: od błahych i przemijających po trwałe uszkodzenie słuchu.

Zobacz też: Jak ocenić stan poszkodowanego?

Otarcie, skaleczenie

Uszkodzenie ucha może być spowodowane urazem głowy, w następstwie bójki, uprawiania sportu czy na przykład uderzenia o otwartą szafkę. Proste rozcięcie skóry zazwyczaj nie wymaga większej troski niż skaleczenie w innym miejscu. Ranę wystarczy zdezynfekować i przykryć sterylnym opatrunkiem.

Jednak gdy uszkodzenie dochodzi do głębszych warstw i do chrząstki, należy jak najszybciej udać się do szpitala na ostry dyżur laryngologiczny, by uniknąć szpecących powikłań. Głębsze tkanki bowiem mogą reagować przerostem.

Zobacz też: Uszkodzenie błony bębenkowej - co robić?

Poważny uraz – szybka reakcja

Kanał słuchowy ulega urazom stosunkowo często. Wystarczy mocniejszy upadek czy uraz głowy. Szczególnie u dzieci często dochodzi do urazu w wyniku umieszczenia ciała obcego w kanale słuchowym.

U dorosłych jest to również możliwe, gdy na przykład do ucha wpadnie owad. Jeśli jest taka możliwość, należy wyciągnąć z ucha ciało obce za pomocą pęsety jednocześnie uważając, by nie uszkodzić głębszych struktur tego narządu. To może być trudne, więc jeśli się nie udaje, nie zwlekaj i przewieź poszkodowanego do szpitala na ostry dyżur laryngologiczny tak, by mogli zająć się nim specjaliści i skutecznie usunąć zalegającego owada (lub przedmiot) profesjonalnym sprzętem. Konieczna może również okazać się profilaktyka antybiotykowa.

Niebezpieczne może być również czyszczenie uszu pałeczkami higienicznymi, nie jest ono więc zalecane.

Problem nurków

Zupełnie innym typem jest uraz ciśnieniowy czyli tak zwana barotrauma. Dotyczy ona głównie nurków: podczas wynurzania się ze strefy wysokich ciśnień dochodzi do rozprężania się powietrza, zwiększania jego objętości, a przez to do uszkodzenia narządu słuchu. Wymaga ono szybkiego rozpoznania i leczenia w warunkach szpitalnych.

Głębokie złamanie

Uraz mechaniczny i pęknięcie kości podstawy czaszki mogą również być przyczyną uszkodzenia wewnętrznych struktur ucha. W przypadku, gdy jako efekt urazu widzisz u chorego wypływającą z ucha krew lub płyn jasny jak woda, nie zwlekaj i opatrz ucho jałowym bandażem, ułóż chorego bezpiecznie i wezwij pogotowie. Niezbędne będzie przetransportowanie chorego do szpitala, zaopatrzenie rany i obserwacja.

Wyciek płynu mózgowo- rdzeniowego może świadczyć o złamaniu w obrębie kości czaszki.

Zbyt głośno

Zbyt duże natężenie dźwięku jako efekt zabawy z fajerwerkami czy pracy w fabryce przenoszące ogromną energię na delikatne struktury ucha mogą również stać się przyczyną powikłań wymagających przetransportowania poszkodowanego na ostry dyżur laryngologiczny.

Pamiętaj, że jeśli nie wiesz co zrobić, zawsze lepiej przysłużysz się choremu dzięki wezwaniu pogotowia niż zostawieniu cierpiącego bez opieki!

Reklama