Ile razy zdarzyło ci się czekać w kolejce do lekarza? A ile razy czekałaś tylko po to, by lekarzy przedłużył ci receptę na lek, który przyjmujesz regularnie np. tabletki antykoncepcyjne? A może zdarzyło ci się rozchorować jeszcze bardziej po godzinie spędzonej w kolejce, wśród ludzi z grypą? Zna to większość z nas. Jak się okazuje, istnieje inne, bardziej komfortowe rozwiązanie.

Reklama

Przychodnia 24/7 - czy to możliwe?



Co byś powiedziała na przychodnię czynną 24 godziny i 7 dni w tygodniu, z której możesz korzystać niezależnie od czasu i miejsca? Teraz to możliwe! Wystarczy komputer i dostęp do internetu. Po zalogowaniu się w przychodni przechodzisz konsultację lekarską on-line. Jeśli przejdziesz ją pozytywnie, to specjalista wypisze ci receptę, a ty otrzymasz ją prosto do domu i będziesz mogła zrealizować ją w wybranej aptece. Brzmi nierealnie? To rozwiązanie jest znane już od dawna na Zachodzie, między innymi w Holandii i Wielkiej Brytanii. A teraz, poprzez łącze internetowe, jest dostępne także w Polsce. Taką możliwość daje przychodnia telemedyczna Dimedic - z jej usług korzystają odbiorcy różnych krajów Unii Europejskiej. Telemedycyna bazuje na wykorzystywaniu nowoczesnych technologii. To dzięki nim możemy korzystać z konsultacji medycznych na odległość.

Usługi telemedyczne - o co chodzi?

Na czym polega innowacyjność tej usługi? Dzięki nowoczesnej technologii (telefon, komputer, kamery, internet) nie trzeba wychodzić z domu, by skonsultować się ze specjalistą. Lekarz może zdiagnozować pacjenta wykorzystując elektroniczną dokumentację medyczną. Podczas wywiadu lekarskiego online system informatyczny zbiera dane, które następnie analizowane są przez lekarza. To on, po dokładnej analizie wszystkich informacji, podejmuje decyzję o wystawieniu recepty. Konsultacja online to także wygodne rozwiązanie dla wszystkich pacjentów, chcących przedłużyć receptę na lek, który przyjmują od dłuższego czasu.

Konsultacja on-line zamiast wizyty w gabinecie? Zobacz, jak to wygląda krok po kroku

Jeśli nigdy nie korzystałaś z konsultacji telemedycznej, to pewnie cały proces może wydawać ci się nie do końca jasny. Przekonaj się, że to proste i wygodne rozwiązanie.

Załóż swoje indywidualne konto w przychodni internetowej. Wybierz schorzenie, które chcesz skonsultować z lekarzem. Odpowiedz na pytania z formularza medycznego, który jest odpowiednikiem tradycyjnego wywiadu lekarskiego.

WAŻNE: Pamiętaj, że tylko szczere odpowiedzi pozwolą lekarzowi właściwie ocenić Twój stan zdrowia!

Lekarz przeanalizuje twoje odpowiedzi. Gdy podejmie decyzję o wystawieniu recepty, dostaniesz powiadomienie. Oryginał recepty zostanie do ciebie wysłany kurierem.

WAŻNE: Personel medyczny skontaktuje się z tobą telefonicznie, jeśli lekarz będzie miał jakiekolwiek wątpliwości co do zasadności wystawienia recepty.

Z jakim problemem możesz zgłosić się do przychodni telemedycznej?



Konsultacja medyczna on-line nigdy nie zastąpi tradycyjnej wizyty lekarskiej. Z tego powodu w przychodniach telemedycznych zakres konsultacji jest ograniczony. Warto jednak pamiętać o takich miejscach w sytuacjach awaryjnych, np. kiedy ginekolog niespodziewanie rozpocznie urlop lub zapomnimy o umówieniu się na wizytę. W przypadku przychodni Dimedic możesz skorzystać z następujących konsultacji on-line:

Kobiety:

antykoncepcja

menopauza

zapalenie pęcherza

otyłość

alergia

malaria

grzybica

migrena

opóźnienie okresu

Mężczyźni:

przedwczesny wytrysk

problem z potencją

łysienie

Przychodnia Dimedic ciągle poszerza zakres dostępnych konsultacji.

Tylko czy to bezpieczne?

Najważniejsze jest udzielenie prawdziwych odpowiedzi w formularzu medycznym. To na ich podstawie lekarz podejmuje decyzję o przepisaniu leku. Nie każda konsultacja kończy się wystawieniem recepty. Zdarza się, że lekarz może zlecić wykonanie dodatkowych badań lub skierować cię na wizytę do lekarza pierwszego kontaktu. Bezpieczeństwo pacjentów jest priorytetem.

Reklama

Materiał powstał przy współpracy z marką Dimedic