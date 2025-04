Dlaczego powstaje?

Anatomicznie rzecz ujmując, błona bębenkowa zamyka kanał słuchowy zewnętrzny i oddziela go od ucha środkowego. Jej zadaniem jest przenoszenie drgań akustycznych z powietrza na łańcuch kosteczek słuchowych („przewodzenie dźwięków”).

Pierwszą przyczyną uszkodzenia jest stan zapalny obejmujący ucho środkowe, a w konsekwencji doprowadzający do perforacji. Druga to wszelkiego rodzaju urazy. Przykładem z życia codziennego jest zbyt głębokie czyszczenie uszu patyczkami czy spinkami lub uderzenie otwartą ręką w ucho.

Jak się objawia?

Zwykle pojawia się ostry ból w uchu, stopniowo ustępujący. Możemy mieć też do czynienia z pogorszeniem słyszenia. Objawy takie jak zawroty głowy lub szumy uszne świadczą natomiast o uszkodzeniu głębiej położonych struktur ucha.

Zobacz też: Jakie mogą być przyczyny krwawienia z ucha?

Szybko do lekarza!

To najważniejsza rzecz jaką należy zrobić. Laryngolog prawidłowo oczyści okolicę błony bębenkowej i obejrzy ją we wzierniku. Może zajść potrzeba wywinięcia brzegów perforacji, by ułatwić gojenie i zapobiec powstaniu perlaka (rodzaj nowotworu). Czasem zakłada się w tym celu do ucha „gąbkę leczniczą”.

Badaniem, które powinno być również wykonane jest audiometria tonalna – określająca stopień niedosłuchu.

Dalsze postępowanie jest zachowawcze. Obecność stanu zapalnego skłania do przepisania antybiotyku na 7-10 dni. W przypadku wysięku zakłada się do ucha sączek nawilżony substancjami odkażającymi. Osoba z uszkodzoną błoną bębenkową będzie musiała sama go wymieniać każdego dnia.

Polecamy: Jak uchronić uszy przed przewlekłym zapaleniem?

Kolejna wizyta u lekarza odbywa się w zależności od stanu pacjenta po tygodniu, a czasem po miesiącu. Brak zarośnięcia perforacji w ciągu 3 – 6 miesięcy oznacza, że szanse na samowyleczenie są znikome. W takim przypadku wskazane może być leczenie operacyjne, celem uniknięcia powikłań, np. wspomnianego wcześniej perlaka. Taka decyzja zależy od indywidualnej oceny perforacji, jej lokalizacji, wielkości itp.

Najważniejsze! Laryngolodzy podkreślają – nie należy czyścić uszu patyczkami ani żadnymi innymi podobnymi przedmiotami. Prawidłowym sposobem oczyszczania jest wypłukiwanie woszczyny wodą (np. po kąpieli) lub specjalnymi płynami. Nigdy nie należy nic wkładać do kanału słuchowego dalej niż do granicy małżowiny usznej.

