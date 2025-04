Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe użytkowanie wszystkich sprzętów elektrycznych. Dbajmy o prawidłową konserwację instalacji. Nie „bawmy” się w samozwańczego elektryka – może się to skończyć tragicznie.

Ludzkie ciało jest doskonałym przewodnikiem, składa się bowiem aż w 70% z wody. Porażenie prądem następuje, gdy ciało człowieka zamknie obwód elektryczny. Jest to niezwykle niebezpieczne, ponieważ prąd może poważnie uszkodzić narządy wewnętrzne. Porażenie powoduje także skurcz mięśni, przez co osoba rażona nie jest w stanie puścić przedmiotu, przez który przepływa prąd.

Najistotniejsze jest, by w takiej chwili zadbać o własne bezpieczeństwo. Jeżeli możemy, wyłączmy bezpieczniki lub wyjmijmy wtyczkę z kontaktu. Przedmiot pod napięciem należy jak najszybciej wyjąć z rąk poszkodowanego, ale nie gołymi rękami. Zróbmy to czymś, co nie przewodzi prądu.

Jeśli prąd razi osobę stojącą na krześle lub drabinie, bezpieczniejszy będzie upadek niż długotrwały przepływ prądu przez ciało.

Pamiętajmy, że po takim wypadku koniecznie należy wezwać pogotowie – nie wiadomo do jakich obrażeń doszło w narządach poszkodowanego.

Po porażeniu może nastąpić zatrzymanie akcji serca, dlatego kontrolujmy oddech i puls poszkodowanego i – w razie potrzeby – wykonajmy sztuczne oddychanie lub resuscytację.

W przypadku zauważenia człowieka porażonego prądem o wysokim napięciu (powyżej 1000 woltów) – lepiej nie zbliżać się do miejsca wypadku. Jedyne bezpieczne wyjście to wezwać pogotowie, ponieważ z elementów np. linii wysokiego napięcia prąd może „przeskoczyć” na człowieka po tzw. łuku elektrycznym.

Uświadamiajmy także dzieci od najmłodszych lat, że kontakt nie jest zabawką i nie można nic do niego wkładać. Uczmy poprawnego korzystania z urządzeń elektrycznych oraz prawidłowego wyjmowania wtyczki z gniazdka (przytrzymujmy kontakt drugą ręką). Osuszmy dokładnie dłonie zanim weźmiemy do ręki urządzenie elektryczne. Zwróćmy także uwagę na zwierzęta domowe – szczególnie gryzonie – potrafią one w mgnieniu oka przegryźć izolację wokół kabla, co może skutkować porażeniem. Nie pozwalajmy również puszczać dziecku latawca, czy wędkować w pobliżu linii energetycznych – to również może być bardzo niebezpieczne.

Źródło: „Gazeta Wyborcza” 25.10.2012/kb

Zobacz także: Jak sprzęt AGD pomoże zmniejszyć rachunki za prąd?

Reklama