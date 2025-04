fot. Fotolia

Wiosna i lato to pory roku szczególnie zachęcające do spędzania aktywnie czasu i korzystania z wypoczynku na świeżym powietrzu. W tym okresie jednak wzrasta zagrożenie użądleniem przez owady.

U większości ludzi nie wywołują one niepokojących objawów. Jednak u osób uczulonych na substancje zawarte w jadzie, mogą prowadzić do nadmiernych reakcji alergicznych począwszy od tzw. dużej reakcji miejscowej, aż po reakcje potencjalnie zagrażające życiu, jak anafilaksja i jej najcięższa postać, czyli wstrząs anafilaktyczny.

Użądlił mnie owad – co robić?



W przypadku użądlenia przez pszczołę należy niezwłocznie usunąć żądło.

Zwyczajne (niealergiczne) reakcje miejscowe po użądleniu owadów zwykle nie wymagają leczenia.

W leczeniu dużych reakcji miejscowych można stosować zimne okłady (zmniejszają ból i obrzęk), doustne leki przeciwhistaminowe (zmniejszają ból i świąd) oraz miejscowo maść sterydową o działaniu przeciwzapalnym . W wyjątkowych przypadkach, przy bardzo rozległym lub długo utrzymującym się obrzęku, także doustnie sterydowy lek przeciwzapalny .

(zmniejszają ból i obrzęk), (zmniejszają ból i świąd) oraz miejscowo . W wyjątkowych przypadkach, przy bardzo rozległym lub długo utrzymującym się obrzęku, także doustnie sterydowy lek przeciwzapalny . Duża reakcja miejscowa z obrzękiem w obrębie jamy ustnej i gardła wymaga obserwacji w szpitalu ze względu na ryzyko wystąpienia ostrej niewydolności oddechowej .

. W przypadku uogólnionej reakcji alergicznej konieczna jest PILNA interwencja lekarska , a leczenie, w tym szpitalne, zależy od rodzaju i nasilenia objawów.

, a leczenie, w tym szpitalne, zależy od rodzaju i nasilenia objawów. Każdy pacjent po reakcji uogólnionej wskutek użądlenia powinien być zaopatrzony w adrenalinę do samodzielnego podania oraz przeszkolony w zakresie techniki jej podania. Receptę powinien wydać lekarz udzielający pierwszej pomocy. Taki pacjent wymaga również skierowania do specjalistycznego ośrodka alergologicznego prowadzącego diagnostykę alergii na jad owadów. Alergolog, na podstawie ciężkości objawów po użądleniu, wyników badań dodatkowych oraz po ustaleniu pozostałych czynników ryzyka, podejmie decyzję o odczulaniu. Jest to metoda leczenia przyczynowego u chorych z anafilaksją na jad owadów.

