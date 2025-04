Jesteś ratownikiem? Dbaj o swoje bezpieczeństwo!

Jeśli udzielasz komuś pierwszej pomocy, pamiętaj, że Twoje życie jest najważniejsze: jeśli Tobie coś się stanie, drugi poszkodowany również może nie przeżyć bądź ratownicy przybywający na miejsce zdarzenia będę musieli udzielić pomocy nie tylko pierwotnie poszkodowanemu, ale także i Tobie. Zanim zaczniesz pomagać, zadzwoń po profesjonalną pomoc. Zawsze istnieje ryzyko zakażenia wirusami (np. HIV, HBV, HCV), dlatego pierwszej pomocy udzielaj w rękawiczkach ochronnych. W razie konieczności zastosowania metody usta-usta użyj maseczki.

ICE – pomoc w nagłym wypadku

Noszona w portfelu, torbie czy kieszeni karta ICE zwiększa szanse na przeżycie jej właściciela w momencie wypadku. Na karcie ICE ratownicy znajdą bowiem imię i nazwisko osoby, do której należy karta i 3 numery telefonów do osób, które mają być powiadomione o wypadku danej osoby. Taka karta przydaje się szczególnie w przypadku utraty przytomności czy zagubionego dziecka. Jakie są jeszcze zalety karty ICE i jak można ją zdobyć?

Jak uspokoić poszkodowanego?

Wyobraź sobie, że jesteś świadkiem wypadku. Dzwonisz po karetkę, a w oczekiwaniu na jej przyjazd musisz zająć się poszkodowanym. Pomoc w takiej sytuacji nie oznacza tylko zminimalizowania niebezpieczeństwa zagrażającego jego życiu, ale także uspokojenie go i wspieranie. Tylko jak to zrobić? Szczególnie, gdy reakcja chorego na wypadek bywa czasem nieobliczalna…

Jak uratować tonącego?

Wakacyjne (i nie tylko wakacyjne) wyjazdy nad wodę stwarzają zagrożenie podtopień czy utonięć. Dowiedz się, gdzie dzwonić po pomoc i jak ratować tonącego. Czy warto wskakiwać do wody? Jak reanimować osobę, która przed chwilą się topiła? Czy zawsze po takim zdarzeniu konieczna jest kontrola lekarska?

O jeden skok za daleko…

W przypadku niefortunnego skoku do wody do dramatycznych w skutkach efektów prowadzą dwa mechanizmy: uderzenie z ogromnym impetem w dno oraz stan nieprzytomności bez możliwości oddychania powietrzem atmosferycznym. Niefortunny skok na główkę może zakończyć się nawet paraliżem lub śmiercią poszkodowanego – dlatego tak ważne jest, by wiedzieć, jak pomóc skoczkowi.

Palmy, piasek, morze, upał i… zagrożenia!

Wybierasz się w daleką podróż? Sprawdź, jakie potencjalne zagrożenia mogą Cię spotkać i jak im zaradzić. Dowiedz się też, co spakować do apteczki na wyjazd, jak obniżyć ryzyko zachorowania na tropikalne choroby, a także co robić w przypadku biegunki, zranień i urazów.

Problemy w przestworzach

Jet lag, długi brak ruchu, zmiany ciśnienia czy zakaz palenia uciążliwy dla palaczy mogą doprowadzić do choroby lokomocyjnej (nudności), zakrzepicy, zatykania uszu, głodu nikotynowego i problemów z przystosowaniem się do nowej strefy czasowej. Jak im zaradzić i sobie pomóc w trakcie lotu i po nim?

Gdy kręgosłup woła o pomoc...

Jeśli pracujesz przy komputerze, z pewnością miewasz problemy z kręgosłupem. Ból bywa naprawdę uciążliwy, prawda? A przecież tak niewiele trzeba, by ulżyć kręgosłupowi i i zapewnić mu zdrowie. Pamiętaj, że dla niego 8h siedzenia w tej samej - często złej! - pozycji jest niezwykle męczące...

Górskie niebezpieczeństwa

„Przezorny zawsze ubezpieczony” – to porzekadło powinno nam przyświecać w czasie górskich wędrówek. Pamiętajmy więc, że dobry strój i wyposażenie plecaka mogą ustrzec przed rozmaitymi górskimi pułapkami. Oprócz odpowiednich butów, latarki i folii, nie zapominajmy też o zdrowym rozsądku. Vademecum piechura znajdziesz w artykule poniżej.

Uwaga! Video poradnik

Redakcja zdrowie.wieszjak.polki.pl przygotowała video poradnik dotyczący pierwszej pomocy, z którego możesz dowiedzieć się m. in.:

Jak prawidłowo przeprowadzić czynności ratujące życie,

Jak zachować się podczas wypadku drogowego,

Jak udzielać pomocy w konkretnych dolegliwościach, np. zawale serca, krwotokach, udarze mózgu.

W tym opracowaniu znajdziesz interesujące materiały filmowe, dzięki którym przekonasz się, jak pierwsza pomoc wygląda w praktyce. Pomogą Ci one także utrwalić zdobytą wiedzę.