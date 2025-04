Plastry na odciski, produkty odstraszające komary i kleszcze, opatrunki, środki na alergię, przeziębienie i rożnego rodzaju bóle – to tylko część medykamentów, które warto zabrać ze sobą na wyjazd. Co jeszcze może się przydać?

Wakacyjna apteczka pod ręką

Na wakacjach rzadko myślimy o tym, że może się nam przydarzyć jakiś wypadek, skaleczenie czy uraz. Warto jednak zawczasu spakować do podróżnej torby przynajmniej podstawowe produkty lecznicze, które sprawią, że w przypadku niefortunnego zdarzenia lub pojawienia się objawów alergii czy przeziębienia nie będziemy gorączkowo poszukiwać apteki.

Co warto mieć pod ręką? Naszym zdaniem to zależy od tego gdzie i na jak długo wyjeżdżamy, warto jednak zawsze włożyć do walizki plastry, repelenty, które odstraszą komary, kleszcze i inne insekty, opatrunki, środki do odkażania ran, przeciwbólowe, a także takie, które łagodzą katar (także ten alergiczny).

Przezorny zawsze ubezpieczony – w naszej galerii znajdziecie więc to, co warto zabrać ze sobą na urlop!

Jak spakować apteczkę na wyjazd?

