Leki, maści, żele...

Ból głowy, niestrawność, alergia na jad owadów czy słońce – to główne dolegliwości jakie mogą przytrafić się nam na wakacjach. W takich sytuacjach warto mieć pod ręką leki, które przyniosą ulgę. W razie potrzeby pozwolą też na szybką reakcję, aby nie tracić czasu na poszukiwanie najbliższej apteki.

Nasza wakacyjna apteczka powinna zawierać leki wybrane pod kątem specyfiki miejsca, do którego się udajemy.

Powinny znaleźć się w niej leki przeciwbólowe, przeciwzapalne, opatrunkowe i łagodzące, w tym zestaw plastrów, opatrunków i środków dezynfekujących – np. spirytus salicylowy, jodyna, woda utleniona. W razie ewentualnych stłuczeń czy obrzęków, niezastąpione będą także żele i maści chłodzące zmniejszające obrzęk. Można je stosować również na oparzenia słoneczne, jako dodatek do preparatu wapniowego, który sprawdza się w łagodzeniu alergii – czy to na słońce, czy też na ukąszenia owadów.

Co nieco na ból

Należy bezwzględnie pamiętać o środkach przeciwbólowych. Bóle głowy, mięśni, stawów – niezależnie od ich nasilenia – mogą skutecznie zepsuć każdy wypoczynek. Najczęściej rekomendowane są leki na bazie ibuprofenu lub paracetamolu, gdyż działają przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Dodatkowo ibuprofen działa również przeciwzapalnie. Jest to niezwykle ważne, bo częstą przyczyną bólu wywołanego gorączką czy przeziębieniem jest właśnie stan zapalny.

Niezbędne są również środki na problemy żołądkowe, które mogą być wynikiem zmiany diety, zatrucia pokarmowego lub innych infekcji żołądkowych wywołanych przez bakterie chorobotwórcze jelit.

Źródło: materiały prasowe/mn