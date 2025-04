Jak unieruchomić skręconą nogę?



Do najczęstszych urazów w okresie wakacyjnym należą skręcenia, zwichnięcia i złamania. Skręcenie polega na nadmiernym rozciągnięciu torebki stawowej. W niektórych przypadkach może także dojść do zerwania więzadła. Szczególnie narażone na tego typu kontuzje są kończyny dolne. Skręcona noga obrzmiewa i sinieje, a ból utrudnia chodzenie. Pierwsza pomoc polega na zastosowaniu zimnego okładu, który działa ściągająco i łagodzi ból. Następnie należy unieruchomić staw bandażem elastycznym i nie nadwerężać obolałej kończyny.

Reklama

Co zrobić w wypadku zwichnięcia?



Poważniejszym urazem niż skręcenie jest zwichnięcie stawu. Wówczas dochodzi do przemieszczenia kości tworzących staw, które może prowadzić nawet do rozerwania torebki stawowej. Zwichnięciu towarzyszą następujące objawy: silny ból (spoczynkowy i podczas ruchu), obrzęk, zniekształcenie obrysu stawu, krwiak (duży siniak), patologiczne zwiększenie zakresu ruchów stawu. W przypadku zwichnięcia należy unieruchomić staw i niezwłocznie udać się do lekarza.

Zobacz też: Zwichnięcie - gdy staw woła o pomoc

Jak postępować w razie złamania?



Jeżeli doszło do złamania, trzeba niezwłocznie wezwać pomoc lub (jeśli to możliwe) zabrać poszkodowanego do szpitala. W razie poważnego urazu poszkodowanego nie wolno przemieszczać (chyba, że jest to konieczne). W oczekiwaniu na przybycie pogotowia należy zatamować ewentualne krwawienie (przy pomocy sterylnego opatrunku uciskowego). Następną czynnością powinno być unieruchomienie miejsca złamania w pozycji zastanej.

W przypadku złamania pod żadnym pozorem nie wolno próbować samodzielnie nastawiać kości, nawet jeżeli ich ułożenie w wyniku urazu jest nienaturalne (złamanie z przemieszczeniem) lub kość przebiła skórę (złamanie otwarte).

Można schłodzić miejsce złamania – zimny kompres zmniejszy ból i opuchliznę. W przypadku złamania ręki przez dziecko należy umieścić uszkodzoną kończynę na temblaku (można go zrobić z chusty) i przetransportować malucha do szpitala.

Zobacz też: Złamania kończyn - jak je unieruchomić?

Jak opatrzyć drobne zranienia?



W czasie wakacji niezwykle łatwo o drobne zranienia – wystarczy chwila nieuwagi. Pamiętajmy, że nie powinniśmy lekceważyć nawet niewielkich skaleczeń. Zranienie to wrota dla bakterii, które mogą dokonać spustoszenia w naszym organizmie. Każdorazowo trzeba oczyścić ranę środkiem dezynfekującym lub bieżącą wodą. Jeśli mamy do czynienia z drobnym zranieniem, wystarczy przykleić plaster opatrunkowy. W przypadku poważniejszego skaleczenia należy uciskać ranę sterylnym gazikiem lub jednorazową chusteczką. Po ustaniu krwawienia należy przemyć i założyć opatrunek.

Trzeba niezwłocznie udać się do lekarza, jeżeli nie można zatamować krwawienia, rana jest silnie zabrudzona lub tkwi w niej jakiś przedmiot.

Reklama

Jak zatamować krwotok z nosa?



W razie wystąpienia krwawienia należy przyłożyć do nosa poszkodowanego gazik lub chusteczkę i ostrożnie zaciskać otwory nosowe (osoba ratowana powinna oddychać przez usta). Zimny okład na karku poszkodowanego spowoduje obkurczenie się naczyń krwionośnych, co zmniejszy krwawienie. Ratowany powinien usiąść i lekko pochylić głowę do przodu.

Nie wolno natomiast odchylać jej do tyłu, gdyż może to spowodować zakrztuszenie. Nie należy też zwieszać głowy zbyt nisko, ponieważ to nasila krwawienie. Jeżeli krwawienie nie ustąpi po kilku minutach, trzeba udać się do lekarza.