Pleśń występuje zarówno wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz. Może przedostać się do domu przez otwarte drzwi, okna lub otwory wentylacyjne. Poznamy ją po charakterystycznym zapachu stęchlizny lub „wilgoci” oraz po wyglądzie (np. czarne plamy na ścianach).

Kiedy zarodniki pleśni trafią w wilgotne miejsca, będą się rozrastały. Pleśń może rozwinąć się w:

Pleśń znajduje pożywkę w wielu materiałach znajdujących się w domu, w tym wyrobach z papieru, celulozy czy drewna. Dlatego przy sprzyjających warunkach, trudno będzie zatrzymać rozwój grzyba.

Przebywanie w miejscach, gdzie występuje pleśń, może wpływać szkodliwie na zdrowie. Wdychanie pleśni jest najbardziej niebezpieczne dla:

Pleśń wytwarza nie tylko alergeny, ale niekiedy też substancje trujące, zwane mykotoksynami.

Dolegliwości spowodowane inhalacją pleśni mogą się różnić w zależności od jej ilości w otoczeniu oraz od indywidualnej wrażliwości. Narażenie na zarodniki pleśni w powietrzu może wywołać objawy, takie jak:

U niektórych osób, np. chorujących na astmę, objawy mogą być bardzo nasilone. Mogą pojawiać się od razu albo z opóźnieniem. Niektórzy cierpią z tego powodu na przedłużające się lub nawracające infekcje.

Wiele osób narażonych na kontakt z pleśnią zastanawia się, jakie są długofalowe skutki wdychania pleśni. Pleśń dla każdego jest szkodliwa w przypadku długotrwałej ekspozycji, szczególnie jeśli jest jej dużo. Długotrwałe narażenie na wdychanie pleśni może powodować:

Niektóre źródła podają, że do skutków długotrwałego wdychania pleśni należą też pogorszenie koncentracji i pamięci (tzw. mgła mózgowa), bezsenność, obniżenie nastroju, depresja oraz lęk.

Ciężka reakcja po wdychaniu pleśni wymaga pomocy medycznej. Należy jak najszybciej oddalić się od źródła pleśni. Łagodne objawy można zmniejszyć przy pomocy leków przeciwalergicznych. Jeśli u alergika wystąpi duszność, kaszel, świszczący oddech, trzeba wezwać karetkę pogotowia. Osoby, które mają przepisaną adrenalinę na wypadek wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego, powinny przyjąć lek zgodnie z zaleceniami lekarza.

Ważne zasady, które pozwolą uniknąć zatrucia pleśnią po wdychaniu:

W ostateczności najlepiej zmienić miejsce zamieszkania, pracy lub nauki, jeśli przebywanie w nich wiąże się z ciągłym narażeniem na pleśń. Skutki mogą być nieodwracalne, dlatego nie warto lekceważyć zagrożenia.