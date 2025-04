Czym jest wstrząs hipowolemiczny?

Wstrząs hipowolemiczny jest stanem, w którym dochodzi do masywnego obniżenia skurczowego ciśnienia tętniczego poniżej 90mmHg (prawidłowo wynosi ono ok. 120 mmHg). Przyczyną jest zmniejszenie się objętości krwi w układzie naczyniowym.

Najczęściej wynika to nadmiernej utraty krwi w wyniku krwotoku. Równie często jednak wstrząs hipowolemiczny jest powikłaniem stanu odwodnienia. Dlatego w stanach takich jak biegunka, wymioty, wielomocz lub nadmierne pocenie ważne jest aby chory stale przyjmował płyny – najlepiej wodę, aby nie dopuścić do odwodnienia.

Zobacz też: Niebezpieczne następstwa wstrząsu

Oznaki wstrząsu

W powyższych stanach oraz w przypadku krwotoku należy uważnie obserwować czy nie pojawiają się pierwsze oznaki rozwijającego się wstrząsu.

Naszą uwagę powinno zwracać nietypowe zachowanie chorego – nadmierna senność, dezorientacja co do miejsca i czasu, blada, zimna i wilgotna skóra oraz bardzo niskie ciśnienie tętnicze krwi (ok 90/40 mmHg przy prawidłowej wartości 120/80 mmHg).

W przypadku, gdy zostaną aktywowane mechanizmy obronne mające na celu ochronę narządów ważnych dla życia, dochodzi do przyśpieszenia oddechu i bicia serca. Tętno w tętnicach może być słabo wyczuwalne.

Wezwij pogotowie!

Postępowanie z takim chorym sprowadza się do jak najszybszego wezwania pogotowia, ponieważ wstrząs jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia.

W czasie oczekiwania na przyjazd karetki powinno się uspokoić chorego. Polecić mu aby ułożył się wygodnie – o ile to możliwe dobrze jest unieść nogi ponad poziom klatki piersiowej. Nie można tego robić jeśli podejrzewa się uraz kręgosłupa lub złamanie nogi.

W przypadku, gdy wstrząs jest spowodowany krwawieniem, należy je zatamować.

Zobacz też: Co to jest wstrząs kardiogenny?

Jak ułożyć chorego?

Jeśli chory traci przytomność, trzeba ułożyć go w pozycji bezpiecznej tzw. bocznej ustalonej. Warto zabezpieczyć go przed wychłodzeniem (np. poprzez okrycie kocem termicznym). Jednocześnie należy być gotowym do rozpoczęcia resuscytacji (masażu serca naprzemiennie ze oddychaniem usta-usta), jeśli doszłoby do zatrzymania krążenia.

Podsumowując: znajomość objawów wstrząsu pozwala wstępnie rozpoznać stan wstrząsu hipowolemicznego, a opisane wyżej postępowanie zwiększa szanse chorego na przeżycie.

Reklama