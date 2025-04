Gdzie dzwonić po pomoc?

Co zrobić, gdy chcemy szybko wezwać pomoc? Podstawą jest numer 112 – gdy go wykręcimy, dodzwonimy się do najbliższej jednostki straży pożarnej lub policji. Numer pogotowia ratunkowego to 999. Numer policji – 997. Numer straży pożarnej – 998. Warto wiedzieć, że numery ratunkowe są bezpłatne – możemy na nie dzwonić np. z automatu telefonicznego bez potrzeby kupowania karty. O innych ważnych numerach ratunkowych dowiesz się w poniższym artykule.

Sprawdź: Ważne numery ratunkowe

Jak dzwonić po pomoc?

Niezależnie od tego, czy mieszkamy w dużym czy małym mieście, na wsi czy w metropolii, zawsze istnieje ryzyko, że ktoś w naszym otoczeniu ulegnie wypadkowi. Dlatego tak ważne jest, by wiedzieć, jak zadzwonić po pomoc. Gdy wykręcimy odpowiedni numer (jaki? O tym w akapicie powyżej!), należy w pierwszej kolejności należy się przedstawić i podać numer telefonu, z którego dzwonimy i pod który można do nas oddzwonić. Następnie podajemy miejsce zdarzenia (szczegółowo, np. miejscowość, województwo, ulica, numer ulicy bądź mieszkania, piętro) i opisujemy co się stało. Możemy podać najdogodniejszą drogę dojazdu – to znacznie ułatwi przyjazd pogotowia, karetki lub policji, a w efekcie może nawet uratować czyjeś życie. Jak wygląda idealna rozmowa z dyspozytorem jednostki ratownictwa i o co jeszcze może zapytać dyspozytor? Zachęcamy do przeczytania poniższego artykułu.

Sprawdź: Jak zawiadomić o nagłym wypadku?

Wzywanie pomocy w sytuacjach ekstremalnych

W czasie wędrówek po nieznanym terenie nietrudno się zgubić. Jak w takiej sytuacji wezwać pomoc? Jak poprawnie wykonać poszczególne sygnały? Co robić, by uniknąć takiego zdarzenia? Jakie sygnały lepsze są w dzień, a jakie w nocy? Czy telefon komórkowy może być pomocny w takiej sytuacji?

Sprawdź: Jak wezwać pomoc w terenie?

Kiedy mogę zadzwonić po pomoc?

Liczba karetek pogotowia jest ograniczona – warto więc wiedzieć, kiedy należy wezwać karetkę, a kiedy nie warto tego robić. W artykule „Kiedy wzywać pomoc?” wymieniamy szereg zagrożeń zdrowia, które bezwzględnie wymagają wezwania ratownictwa medycznego. Piszemy też o schorzeniach i sytuacjach, które nie wymagają takiej pomocy i wyjaśniamy, jakie konsekwencje czekają tego, kto wzywa karetkę przy błahych problemach (takich jak np. przeziębienie).

Sprawdź: Kiedy wzywać pomoc?

Dlaczego warto wzywać pomoc na numer 112?

Wszystkie połączenia wykonywane na numer 112 są odbierane przez straż pożarną lub policję. W zależności od zgłaszanego zdarzenia operatorzy numeru 112 przekierowują rozmowę do właściwych służb ratunkowych. Wszystkie połączenia są bezpłatne. Gdy wykręcamy ten numer, nie musimy do niego dodawać prefiksu ani zera. Więcej o rozmowie z dyspozytorem pod numerem 112 znajdziesz w poniższym tekście.

Sprawdź: Numer alarmowy 112