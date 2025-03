Spis treści:

Wtyk amerykański (łac. Leptoglossus occidentalis) jest to gatunek pluskwiaka należący do rodziny wtykowatych. Jesienią chętnie wchodzi do mieszkań, a przyciąga go nic innego jak ciepło. Owady chronią się w ten sposób przed nadchodzącą zimą. Na zewnątrz ukrywają się pod korą drzew i w gniazdach zwierząt. Gdy schroni się w naszym domu, to w tym czasie ogranicza przyjmowanie pokarmu i nie stanowi zagrożenia. Nie żywi się roślinami domowymi. Jego celem jest przetrwać w ukryciu chłodne miesiące.

Wtyk amerykański pochodzi z Ameryki Północnej, ale aktualnie występuje na wszystkich kontynentach. W Polsce pojawił się stosunkowo niedawno: po raz pierwszy obecność owada stwierdzono w 2007 roku, a dzisiaj powszechnie występujące w całym kraju.

Wtyk amerykański jest aktywny od wiosny do późnej jesieni. Owady bytują głównie na sosnach, ponieważ żywią się sokiem wyssanym z szyszek. To właśnie jesień jest okresem, kiedy wtyki amerykańskie bardziej rzucają nam się w oczy. Owady przylatują na zaludnione tereny w poszukiwaniu miejsca, gdzie mogłyby się schronić przed zimą.

Wtyk amerykański to brązowy owad o długości od 1,5 do 2 cm. Posiada długie czułki na głowie. Na głowie ma jaśniejsze smugi, a czerwona przebiega przez środek. Wtyk potrafi latać, chociaż niechętnie i na małe dystanse. Porusza się dość wolno.

fot. Wtyk amerykański / Adobe Stock, gebut

fot. Wtyk amerykański / Adobe Stock, Jürgen Brand

Wtyk amerykański jest roślinożerny i nie gryzie ludzi. Chociaż posiada tzw. kłujkę, nie używa jej do atakowania człowieka, a wysysania soku z roślin. Owad nie stanowi dla nas bezpośredniego zagrożenia, nie przenosi chorób i nie kąsa. Niemniej jednak jest to gatunek inwazyjny, co oznacza, że jego rozprzestrzenianie się jest zagrożeniem dla innych miejscowych gatunków i zagraża bioróżnorodności ekosystemu.

Owady mogą niszczyć jabłka, pomidory, winogrona i paprykę. Wtyk jest uznawany za szkodnika hodowli roślin iglastych, takich jak sosna, świerk i jodła, powoduje ich obumieranie, a w rezultacie trudności z uprawą.

Wtyk amerykański pod wpływem zagrożenia wydziela związki chemiczne o brzydkim zapachu (są to feromony). Jeżeli chcemy usunąć z domu wspomniane owady, to najlepiej robić to w rękawiczkach lub przez kawałek papieru.

W niektórych sezonach można dostrzec prawdziwą plagę tych brązowych owadów. Oblepiają elewacje budynków i łatwo dostają się do domów przez otwarte drzwi i okna. Co można zrobić, aby ograniczyć ich liczbę? Najlepsze sposoby na zapobieganie inwazji tych owadów to:

zamykanie okien,

zakładanie moskitiery w oknach,

uszczelnienie otworów, przez które owady mogłyby dostawać się do pomieszczeń,

stosowanie preparatów odstraszających - podobno nie lubią zapachu lawendy i mięty, można użyć olejków eterycznych przy oknach.

Owady te są pokarmem niektórych ptaków. Stawiając karmniki, które je przyciągną, można ograniczyć liczbę wtyków w otoczeniu.

