Po pierwsze: znajdź ząb

Pierwszą zasadą postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy w całkowitym zwichnięciu zęba (czyli wybiciu zęba) to jego znalezienie. Ważne, by osoba udzielająca takiej pomocy opanowana swoje emocje, uspokoiła się i dokładnie przeszukała teren, na którym doszło do urazu.

Reklama

Po drugie: wprowadź ząb do zębodołu

Gdy znajdziemy ząb, należy mu się przyjrzeć: chwytamy ząb za koronę i oglądamy, czy powierzchnia korzenia nie jest uszkodzona. Jeżeli nie zauważamy dużych uszkodzeń, wprowadzamy ząb do zębodołu, trzymając go za koronę.

Istotne jest to, abyśmy zwrócili uwagę na to, która część zęba jest powierzchnią wargową, a która (w przypadku zęba górnego) – podniebienną. Sprawdzamy to po to, by nie wprowadzić zęba odwrotnie.

Zobacz też: Złamany obojczyk - jak rozpoznać i pomóc poszkodowanemu?

Po trzecie: nagryź gazik i jedź do dentysty

Wprowadzamy ząb na miejsce, czyli do zębodołu, i zalecamy poszkodowanemu – jeśli jest to możliwe – nagryźć na chusteczkę lub jałowy gazik oraz niezwłocznie udać się do lekarza dentysty, który wdroży dalsze postępowanie (najlepiej zrobić to w ciągu pół godziny).

Reklama

Jak przewozić ząb?

Kiedy nie ma możliwości wprowadzenia zęba do zębodołu, należy jak najszybciej umieścić go w podłożu transportowym. Ząb nie powinien być przewożony suchy (nie owijamy chusteczką, nie dotykamy powierzchni korzenia). Chwytamy ząb za koronę i umieszczamy go w pojemniczku (może być umieszczony w mleku, roztworze fizjologicznym soli, w płynie do soczewek, w ślinie).

Zobacz też: Implanty, czyli gdy wypadnie ząb

Chcesz wiedzieć więcej o stomatologii? Odwiedź stronę www.dentowizja.pl.

Autor: lek. stom. Joanna Jasińska-Piętka.