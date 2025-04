Wychłodzenie – plansza pierwszej pomocy

Format: A3 i A4

Opis

Gdy poszkodowany wpadnie do przerębla lub w inny sposób znajdzie się nagle w zimnej wodzie, zadaniem ratownika jest najpierw przeniesienie go w suche i ciepłe miejsce. Co należy robić później? Sprawdź, jak udzielić pomocy w przypadku wychłodzenia (hipotermii).