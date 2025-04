Ryzyko dla zębów



Do urazów zębów dochodzi głównie u dzieci ze względu na różnice pomiędzy koordynacją ruchową a potrzebą przemieszczania się.

U dorosłych tego typu urazy występują stosunkowo najrzadziej, jednak są możliwe przy pracach fizycznych, podczas uprawiania sportu lub pod wpływem alkoholu.

Tego typu zdarzenia są bardziej lub mniej bolesne, jednak skutki wypadnięcia zęba można odczuwać przez całe życie.

Do urazu dochodzi głównie w obrębie siekaczy.

Gdy nie ma kawałka zęba…



Ukruszenie zęba jest łatwo zauważalną zmianą, która w pierwszej kolejności może powodować uszkodzenia tkanek miękkich jamy ustnej.

Wymaga zaopatrzenia tak, by zachować ząb i jego funkcjonalność. Współczesna stomatologia dysponuje całym wachlarzem rozwiązań, a czas w tym przypadku nie gra kluczowej roli.

Różnego typu wypełnienia czy licówki, dobierane pod naturalny kolor zębów, są tylko przykładami.

Oczywiście im szybciej zaopatrzy się takie uszkodzenie, tym lepiej – szczególnie ze względów kosmetycznych.

Pęknięcie zęba



Złamanie zęba jest patologią, która czasem może być trudna do zauważenia. Po urazie wykonuje się zdjęcie rentgenowskie w celu uwidocznienia zmian. Jeśli są one subtelne, diagnostyka jest utrudniona. W każdym jednak przypadku badanie nadwrażliwości i bólu zęba po urazie musi być bardzo szczegółowe.

Jeśli potwierdzi się rozpoznanie, stosuje się odpowiednie związki chemiczne, by ochronić ząb, a przy głębszych złamaniach – leczenie kanałowe. Czasem niezbędne może być usunięcie zęba.

Ząb w garści



Wybicie zęba, czyli całkowite zwichnięcie, jest najcięższym powikłaniem tego typu urazu. Gdy znajdziesz ząb na miejscu zdarzenia, przede wszystkim umieść go w płynnym podłożu (najlepiej w pojemniczku ze śliną) i jedź do lekarza dentysty.

Największe szanse, że ząb uda się umieścić na swoim miejscu, są w ciągu pierwszych kilkudziesięciu minut od jego wypadnięcia.

Dentysta może Ci zaproponować kilka rozwiązań, wśród nich są:

leczenie zachowawcze,

leczenie ortodontyczne ,

, leczenie za pomocą szyny.

