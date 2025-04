Nadciśnienie tętnicze to schorzenie układu krążenia polegające na okresowo lub stale podwyższonym ciśnieniu tętniczym krwi. Aż 90% przypadków to tzw. nadciśnienie pierwotne, czyli bez możliwej do wyleczenia przyczyny. Szczególnie groźny jest nagły wysoki wzrost ciśnienia krwi, który w krótkim czasie może prowadzić do zagrażających życiu powikłań. Na nagły wzrost ciśnienia są narażone zarówno osoby, które nie mają zdiagnozowanego nadciśnienia, jak i chorzy przyjmujący na stałe leki hipotensyjne.

Wysokie ciśnienie - kiedy jechać na pogotowie?

Pilnej pomocy medycznej powinniśmy szukać, gdy ciśnienie krwi wyniesie powyżej 180/120 mm Hg, czyli dojdzie do tzw. przełomu nadciśnieniowego. Przełom nadciśnieniowy jest stanem nagłego wzrostu ciśnienia krwi, który może przebiegać z powikłaniami zagrażającymi życiu. Szczególnie groźna jest sytuacja, gdy wraz ze wzrostem ciśnienia pojawiają się objawy, które mogą świadczyć o rozwijających się powikłaniach:

duszność,

ból w klatce piersiowej,

nudności lub wymioty,

ból głowy,

zawroty głowy,

drgawki.

Należy wtedy wezwać pogotowie ratunkowe. Wzrost ciśnienia może spowodować wiele komplikacji m.in. udar mózgu, zawał serca, rozwarstwienie aorty i rzucawkę. Zawsze wysoki i nagły skok ciśnienia wymaga kontaktu z lekarzem. Również wtedy, gdy nie pojawiają się objawy wskazujące na powikłania nadciśnienia. Do szpitala warto udać się również, gdy wzrostowi ciśnienia towarzyszą ból głowy, niepokój czy krwawienie z nosa.

Jak leczy się nagły wzrost ciśnienia krwi?

W zależności od stanu chorego wzrost ciśnienia może wymagać hospitalizacji lub nie. W przypadkach nagłych (gdy podejrzewa się ostre powikłania) konieczny jest pobyt w szpitalu i jak najszybsze podanie dożylnie leków obniżających ciśnienie. Celem jest obniżenie wartości ciśnienia w ciągu maksymalnie kilku godzin. Oprócz tego terapia polega na ograniczaniu powikłań lub zapobieganiu im.

Jeśli nie ma objawów świadczących o zagrożeniu życia, wówczas lekarz może przepisać leki hipotensyjne, które można przyjmować w domu, ale może też skierować do szpitala. Wówczas leczenie jest łagodniejsze niż w nagłych przypadkach i zmierza do obniżenia parametrów ciśnienia w ciągu 24-48 godzin.

Osoby, które chorują na nadciśnienie tętnicze i są pod stałą kontrolą lekarza, wiedzą, jak postępować w przypadku zmian w jego pomiarze. Takie osoby zwykle mają przepisane leki obniżające wartości ciśnienia tętniczego i wiedzą, jak je przyjmować. Jeśli jednak nie mamy takich leków, a wartość ciśnienia tętniczego nie spada, mimo odpoczynku, należy udać się jak najszybciej do lekarza, który podejmie decyzję o dalszym postępowaniu.

Wysokie ciśnienie nie zawsze świadczy o nadciśnieniu

Trzeba pamiętać, że bardzo często zmiany ciśnienia tętniczego, w tym jego wzrost, pojawiają się w odpowiedzi na stres emocjonalny czy też wysiłek fizyczny, a także jako skutek ominięcia dawki leku. Normalne jest też to, że ciśnienie krwi rośnie i spada o 20 lub 30 punktów w ciągu dnia. Dlatego warto powtórzyć badanie po kilku minutach od pierwszego pomiaru, jeśli ciśnienie okazało się zbyt wysokie.

W oczekiwaniu na powtórny pomiar, należy odpoczywać w pozycji siedzącej, starając się zrelaksować. Jeśli wartość ciśnienia spada, pomiar można powtórzyć jeszcze raz po 15 minutach, aby upewnić się, że wraca do normy.

Niemniej jeśli obserwujemy u siebie znaczne skoki ciśnienia w wyniku stresu, powinniśmy bardziej się o siebie zadbać i unikać stresujących czynników, ponieważ jest większe ryzyko, że rozwinie się nadciśnienie.

