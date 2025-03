Spis treści:

Naparstnica (Digitalis) to krótkowieczna kwitnąca bylina obejmująca około 20 gatunków, wśród których popularnością cieszy się zwłaszcza naparstnica purpurowa. Ze względu na piękne spektakularne kwiatostany naparstnica jest ozdobą ogródków. Występuje w różnych wariantach kolorystycznych, najczęściej urzeka purpurowymi, różowymi lub kremowymi kwiatami. Naparstnica jest bohaterką ludowych przesądów, miała odstraszać złe duchy, a jej kwiaty nazywano palcami wróżek lub dzwonami zmarłych. Roślina występuje zarówno w naturalnej polskiej florze, jak i jest sadzona w pobliżu domów. Podlega częściowej ochronie.

Naparstnica to roślina nietuzinkowa, piękna i groźna zarazem. Piękna, bo lecznicza, groźna, bo silnie toksyczna. Jej składniki są wykorzystywane od setek lat w lecznictwie. Zawarte w naparstnicy glikozydy stanowią składnik leków nasercowych (digoksyna). Pomagają chorującym na tachykardię, migotanie przedsionków i niewydolność krążenia. Roślina ma działanie moczopędne, co również jest wykorzystywane w medycynie. Ta popularna bylina ma też swoją ciemną stronę. Nieprawidłowe zastosowanie naparstnicy powoduje zatrucie, zaburzenia rytmu serca, a w skrajnych przypadkach prowadzi do śmierci.

Naparstnica (zarówno naparstnica purpurowa, jak i naparstnica zwyczajna) to jedna z najbardziej trujących roślin w Polsce. Zawiera aktywne związki chemiczne, które działają toksycznie na organizm. Za szkodliwość odpowiadają przede wszystkim obecne w niej glikozydy. Wszystkie części rośliny są trujące, a w przypadku połknięcia mogą spowodować śmierć. Naparstnicy nie wolno jeść, dodawać do żywności czy stosować w innym celu w domu, zwłaszcza gdy w pobliżu przebywają małe dzieci, które mogą przez przypadek spożyć fragment rośliny. Nawet dotykanie liści może wywołać podrażnienie i zaczerwienienia skóry.

Objawy zatrucia naparstnicą mogą wystąpić nawet po 20 godzinach od jej spożycia. Są to:

Śmierć po zjedzeniu naparstnicy następuje wskutek zatrzymania akcji serca spowodowane zazwyczaj groźną arytmią (migotaniem komór).

Zawsze jeśli dojdzie do przypadkowego zjedzenia naparstnicy (lub celowego, bo zdarzają się przypadki prób samobójczych przy pomocy rośliny), należy niezwłocznie wezwać karetkę pogotowia. Warto zaznaczyć, że z racji gorzkiego smaku rośliny do przypadkowych zatruć dochodzi rzadko.

Leczenie zatrucia naparstnicą zależy od stanu zdrowia i spożytej ilości substancji. Podczas pobytu w szpitalu stosuje się m.in. przeciwciała swoiste dla digoksyny. Węgiel aktywny może zahamować wchłanianie trucizny, o ile zostanie podany odpowiednio wcześnie. Przy zatruciu naparstnicą konieczna jest specjalistyczna pomoc.

Liście trującej naparstnicy często są mylone z ogórecznikiem lekarskim (Borago officinalis) – popularną rośliną zielną o właściwościach przeciwzapalnych, moczopędnych, wspierających układ krążenia oraz odporność. Ogórecznik jest często stosowany jako dodatek do żywności. Zanim naparstnica zakwitnie, bywa mylona z żywokostem lekarskim (Symphytum officinale). Również ta roślina wyróżnia się prozdrowotnym działaniem: przeciwzapalnym i regenerującym, co jest wykorzystywane głównie w leczeniu chorób skóry i urazów. Błędne rozpoznanie tych roślin może być tragiczne w skutkach, dlatego należy zachować szczególną ostrożność, jeżeli sami zbieramy zioła lecznicze.

Spożycie już kilku liści lub kwiatów naparstnicy może być śmiertelne. Działanie zależy od wieku, masy ciała i ogólnego stanu zdrowia. Nie ustalono konkretnej ilości naparstnicy, jaka może prowadzić do zgonu, jednak szacuje się, że przyjęcie doustnie więcej niż 10 mg digoksyny (glikozydu zawartego w roślinie) w przypadku osoby dorosłej, oraz więcej niż 4 mg w przypadku dziecka, grozi śmiercią. W literaturze medycznej można znaleźć przypadki zagrażających życiu zatruć po wypiciu herbaty z jednej rośliny.

Naparstnicę można dostrzec w przydomowych i działkowych ogródkach, ale roślina ta występuje również naturalnie na terenie całego kraju. Rośnie dziko na skrajach lasów, na polach i łąkach. W Europie występuje dość powszechnie, zwłaszcza w krajach o umiarkowanym klimacie. Roślina preferuje stanowiska półcieniste, ziemię wilgotną, żyzną, próchniczną, i to takie warunki sprzyjają jej występowaniu.