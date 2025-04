Jak to działa?

Zaburzenia oddychania w czasie snu to grupa chorób, do której zalicza się między innymi obturacyjny bezdech senny. Jest to sytuacja kiedy dochodzi do zablokowania przepływu powietrza przez gardło w czasie snu. Dzieje się tak mimo zachowania aktywności mięśni wdechowych. Obturacyjny bezdech senny prowadzi do spadku ultenowania krwi w ciągu nocy.

Niedotlenienie

Występujące w nocy bezdechy wywołują powtarzające się, krótkie epizody niedotlenienia mózgu. Badania wskazują ,że na zaburzenia oddychania w czasie snu może cierpieć prawie ¼ mężczyzn i ok. 11% dorosłych kobiet.

Kto jest predysponowany?

Do powstawania tego typu zaburzeń predysponuje otyłość, nadciśnienie tętnicze, skrzywienie przegrody nosa, przerost małżowin nosowych, zwiększony obwód szyi oraz anatomiczne cechy budowy jamy ustno-gardłowej, takie jak duży język, przerośnięte migdałki czy języczek.

Objawy

Najbardziej charakterystyczne objawy obturacyjnego bezdechu sennego to chrapanie, częste wybudzanie się w ciągu nocy, niejednokrotnie z uczuciem duszenia się.

Kłopoty w nocy, problemy za dnia

Nieprawidłowe utlenienie mózgu w ciągu nocy wpływa na funkcjonowanie w ciągu dnia. Dochodzi bowiem do obniżenia koncentracji, uczucia zmęczenia i niewyspania czy do krótkich drzemek, które jednak nie powodują lepszego samopoczucia.

Dlaczego jest niebezpieczny?

Nieleczony bezdech senny wpływa bardzo negatywnie na organizm. Dochodzi do podwyższenia ciśnienia tętniczego, powstania, bądź nasilenia się, objawów choroby wieńcowej czy arytmii serca.

Chrapanie – zmora współmałżonków

Chrapanie, jako jeden z objawów obturacyjnego bezdechu sennego, powoduje że choroba dotyka także najbliższego otoczenia, zwłaszcza współmałżonków. Jak zatem pomóc osobie chorej, zanim uda się do lekarza po diagnozę i odpowiednie leczenie?

Osoby dotknięte tą chorobą powinny unikać stosowania środków nasennych oraz uspokajających, a także picia alkoholu i palenia papierosów - szczególnie bezpośrednio przed snem. Tak jak pozycja boczna ustalona jest zalecana dla osób nieprzytomnych, tak samo spanie na boku polecane jest dla osób z bezdechem sennym.

Taka pozycja powoduje, że język nie zapada się w kierunku tylnej ściany gardła i umożliwia to udrożnienie dróg oddechowych. Niestety, w ciągu nocy ciężko jest świadomie zachować pozycję na boku. Pomocne może być chociażby wszycie piłeczki tenisowej na plechach pidżamy. To zaskakujące rozwiązanie niejednokrotnie okazuje się bardzo skuteczne.