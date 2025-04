Zdarza się, że do zakrztuszenia dochodzi, gdy jesteśmy sami w domu – nikt nie może nam wówczas pomóc, a nasze szanse na przeżycie drastycznie spadają. Na szczęście istnieje technika, które może nam wówczas uratować życie – pokazuje ją strażak Jeff Rehmen.

Samopomoc przy zadławieniu



W pierwszej kolejności stajemy na czworaka, podpierając się rękami jak do pompki. Najlepiej, jeśli dłonie są zaciśnięte w pięści – to pomoże nam w następnym, decydującym w tej metodzie kroku: unosimy szybko ręce przed siebie, opadając na brzuch. To sprawia, że to, co utknęło w naszym przewodzie pokarmowym, odblokowuje się i możemy to odkrztusić.

Żadna metoda nie jest w 100% skuteczna, ale ta jest na pewno lepsza niż inne, których uczono nas do tej pory – mówi na filmie Jeff Rehmen.

Uwaga, z techniki tej nie mogą oczywiście korzystać kobiety w ciąży!

Co robić przy zadławieniu lub zachłyśnięciu?