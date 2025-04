Pada, pada śnieg!

Ryzyko wystąpienia lawin rośnie zawsze, gdy pokrywa śniegowa się powiększa. Jest to oczywiste - im większa masa nieugniecionego białego puchu, tym konstrukcja jest mniej stabilna. W bajkach dla żartu często pokazywana jest scena poślizgnięcia się na śliskiej skórce banana.

Podobnie jest, gdy pokrywa śniegowa ślizga się po wodzie lub lodzie - zwróć więc szczególną uwagę w momentach, gdy śnieg pada na wcześniej zlodowaciałą ziemię lub gdy podczas odwilży odrywają się od twardej masy kawałki śniegu. Generalnie najniebezpieczniejszy jest okres przełomu lutego i marca. Dodatkowo im stok jest bardziej stromy, tym przyczepność śniegu mniejsza.

Których rejonów szczególnie unikać?

W polskich Tatrach miejsca, gdzie ryzyko zejścia lawiny jest oceniane jako największe przez najdłuższy czas w roku, to: Dolina Roztoki, Dolina Bystra, Dolina Suchej Wody, Dolina Pięciu Stawów Polskich, Szpiglasowa Przełęcz oraz Dolina Rybiego Potoku.

Stopnie zagrożenia - jak je interpretować?

Wyróżnia się 5 stopni zagrożenia lawinowego. Stopień pierwszy oznacza, że jedynie w szczególnie predysponowanych miejscach mogą schodzić lawiny. Należy zachować szczególną ostrożność, ale wyjście w góry jest możliwe. W stopniu drugim lawiny schodzą za pośrednictwem nieodpowiedniego zachowanie człowieka - krzyku, nieuważnego narciarza albo też potężnego wiatru.

W 3. i 4. stopniu oderwanie pokrywy może nastąpić samoczynnie, a turysta nie powinien wychodzić w góry. Stopień 5 to alarm lawinowy. Najlepiej ten czas wykorzystać na wyjście na lodowisko lub basen.

Uwaga, lawiny!

Nawet jeśli zagrożenie lawinowe jest niskiego stopnia, oznacza ono zwiększone prawdopodobieństwo obsunięć śniegu. Jeśli zdecydujesz się na wyjście w góry, pamiętaj o przestrzeganiu zasad, które uchronią Ciebie i Twoich towarzyszy przed utratą zdrowia albo nawet życia. Nie wychodź w góry samodzielnie. Twój towarzysz wezwie pomoc, jeśli staniesz się ofiarą lawiny, a szanse na uratowanie będą dużo większe.

Jeśli natomiast będziesz sam, nie będzie miał kto Ci pomóc. Nie mów głośno, nie krzycz, nie słuchaj muzyki z głośników.

Zachowaj szczególną ostrożność przy przechodzeniu przez miejsca, gdzie śnieg zalega w niestabilny sposób. Rozpoznasz je łatwo, intuicyjnie oceniając prawdopodobieństwo osunięcia się śniegu. Jeśli robisz sobie przystanek, skorzystaj z miejsca przysłoniętego skałami.

