Dym, czad, pożar

Pożar to utlenianie się materiałów łatwopalnych. Ogień rozprzestrzenia się bardzo szybko z powodu tlenu oraz za pomocą wiatru. W trakcie pożaru ulatnia się duszący dym (czad), który podrażnia drogi oddechowe.

Skąd ten pożar?



Wśród przyczyn pożaru wymienia się zaprószenie ognia, m.in. poprzez zostawianie niedopałków (np. papierosów w lasach), fajerwerki, ogniska czy też niedopałki.

Poza tym pożar może powstać w wyniku:

wypadku samochodowego,

uszkodzenia instalacji elektrycznej, gazowej, paliwowej,

niewłaściwego posługiwania się instalacją gazową oraz urządzeniami elektrycznymi,

niewłaściwe przechowywanie materiałów łatwopalnych,

pozostawienia szkła w lesie.

Na wsiach bardzo częstą przyczyną pożarów jest wypalanie traw, które nie wpływa na jakość trawy czy żyzność ziemi, a powoduje olbrzymie straty.

Jak uniknąć pożaru?



Oto krótki poradnik, dzięki któremu zminimalizujesz ryzyko wystąpienia pożaru:

przed opuszczeniem mieszkania zawsze sprawdzaj, czy wyłączyłeś urządzenia elektryczne i czy nie ulatnia się gaz. Jeśli wyjeżdżasz na dłuższy czas – wyłącz z kontaktów wszelkie urządzenia. Nie pal świec w pobliżu materiałów łatwopalnych. Nie zostawiaj niedopałków. Warto zainstalować w mieszkaniu specjalną czujkę przeciwpożarową, dzięki której błyskawicznie dowiesz się, że gdzieś został zaprószony ogień. Pamiętaj, by mieć w domu gaśnicę – na wszelki wypadek.

Pożar i co dalej?



Podstawowym krokiem w walce z pożarem jest wezwanie odpowiednich służb, czyli straży pożarnej. Jednak możesz zrobić znacznie więcej. Oto przykłady:

powiadom osoby wokół ciebie, sąsiadów o pożarze,

zawsze zakrywaj usta jakąś tkaniną , by nie wdychać dymu,

, by nie wdychać dymu, postaraj się okryć całe ciało mokrą tkaniną ,

, jeśli pożar wybuchł w Twoim mieszkaniu lub bloku, w którym mieszkasz – postaraj się wyłączyć bezpieczniki lub odłączyć z kontaktów wszelkie urządzenia . Uwaga! Rób to za pomocą jakiegoś kija, np. od szczotki.

. Uwaga! Rób to za pomocą jakiegoś kija, np. od szczotki. Nigdy nie otwieraj drzwi spod których wydobywa się dym , bowiem dopływ powietrza wzmaga rozprzestrzenianie się ognia.

, bowiem dopływ powietrza wzmaga rozprzestrzenianie się ognia. W obliczu pożaru w budynku nigdy nie korzystaj z windy. Postaraj się znaleźć poniżej mieszkania, piętra, gdzie wybuchł pożar. Opuść budynek.

W przypadku wystąpienia pożaru nigdy nie panikuj. Zachowaj zdrowy rozsądek – zawiadom straż pożarną, sąsiadów... Jeśli to możliwe, postaraj się samodzielnie ugasić ogień. Pomoże ci w tym specjalny sprzęt gaśniczy.

Sprzęt gaśniczy



Do gaszenia ognia (oprócz wody) używa się specjalnych koców gaśniczych (należy go rzucić na palący się przedmiot, by odciąć dopływ tlenu) lub gaśnic.

Wyróżnia się następujące rodzaje gaśnic:

śniegowa – szybko gasi płomień i chłodzi. Polecana do gaszenia urządzeń pod napięciem;

– szybko gasi płomień i chłodzi. Polecana do gaszenia urządzeń pod napięciem; proszkowa – tworzy warstwę izolacyjną nad płomieniem;

– tworzy warstwę izolacyjną nad płomieniem; pianowa – dzięki niej m.in. tworzona jest powłoka uniemożliwiająca ponowne zapalenie się materiału.

Poparzenia



w wyniku rozprzestrzeniającego się ognia można doznać uszczerbku na zdrowiu. Jednym z groźniejszych skutków pożarów są poparzenia. Dzielimy je według trzystopniowej skali:

I (zaczerwienienie, uszkodzenie naskórka i ból),

II (zaczerwienienie, ból, pęcherze),

III (zwęglenie; dochodzi do uszkodzenia nerwów i tkanek).

Oszacowanie skali poparzeń jest nieodzowne w celu udzielenia odpowiedniej pomocy. Przy oparzeniu typu I i II należy nałożyć na podrażnione miejsce chłodzący żel.

W przypadku oparzeń skóry nigdy nie zdejmuj z danej osoby ubrań, by nie oderwać kawałków jej skóry. Schłodź poparzone miejsca chłodną wodą. Wezwij pogotowie ratunkowe.

Co robić, gdy ktoś płonie?

Zdarzają się sytuacje, gdy pali się cały człowiek. Co wówczas należy zrobić? Taka osoba powinna jak najszybciej położyć się na ziemi. Należy ją okryć kocem, ubraniami, by odciąć dopływ tlenu, po czym wezwać pogotowie.