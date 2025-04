Błonnik działa jak miotełka

Pamiętaj o stosowaniu błonnika w swojej codziennej diecie. Jeśli nie jesteś w stanie dostarczyć go poprzez odpowiednie dostosowanie diety, niezbędne może okazać się przyjmowanie błonnika w formie suplementu. Na rynku znajduje się wiele preparatów, które pomogą uzyskać pożądany efekt.

Środki te nie są lekami, są w 100% bezpieczne i skuteczne – o ile przyjmowane są z odpowiednią ilością wody. Należy przyjmować je regularnie, jako element zdrowej diety, bez względu na to, czy akurat doszło do zaparcia czy nie.

Ćwiczenia brzucha mobilizują perystaltykę

Najlepszą pomocą dla przeciwdziałania zaparciu jest aktywność fizyczna. Powiedzenie „w zdrowym ciele zdrowy duch” w tym przypadku sprawdza się całkowicie.

Najlepszymi ćwiczeniami, które pomogą w uniknięciu powstawania zaparć są tzw. brzuszki, przyciąganie nóg do klatki piersiowej oraz inne ćwiczenia mięśni brzucha. Nie są one czasochłonne. Poświęcając na te ćwiczenia jedynie 15 minut dziennie, można skutecznie zwalczyć powracające zaparcia.

Odpowiednie nawodnienie organizmu

W zwalczaniu zaparć bardzo pomocne jest odpowiednie nawodnienie organizmu. Należy pić 6-8 szklanek wody dziennie, najlepiej do posiłków. Ważne jest również ograniczenie spożywania alkoholu i kofeiny, które z kolei wpływają na odwodnienie organizmu.

Leki na zaparcia

Unikaj używania leków dostępnych bez recepty, które mają zwalczyć zaparcie. Niestety, ich użycie, szczególnie przez dłuższy czas, może spowodować uszkodzenie śluzowego utkania jelita grubego oraz zaburzenia w obrębie zakończeń nerwowych.

Kiedy potrzebna jest pomoc specjalisty?

Po pomoc lekarską należy zgłosić się gdy objawy trwają dłużej niż 3 tygodnie, dodatkowo w ostatnim czasie doszło do zmiany rytmu wypróżnień, a chory podczas wypróżniania odczuwa ból w obrębie odbytu.

Po natychmiastową pomoc medyczną powinny zgłosić się osoby, które zaobserwowały krwawienie z przewodu pokarmowego, intensywne wymioty oraz gorączkę.

