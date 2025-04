Trucizna… czyli co?

Co decyduje o toksyczności danej substancji? Jakie rodzaje trucizn wyróżniamy? Podstawą odpowiedzi na te pytania jest jedna ważna kwestia: dawka. To ona decyduje o tym, czy dana substancja nam zaszkodzi, czy nie. To ważne, gdyż nie ma substancji całkowicie obojętnych dla organizmu człowieka, a więc całkowicie nietoksycznych. Nawet woda – wypita w zbyt dużej ilości – może zaszkodzić.

Dawka czyni truciznę

Co czyni truciznę trującą? Dawka. Ta zależność jest prosta, gdyż każda substancja spożyta w zbyt dużej ilości staje się dla nas śmiertelnym niebezpieczeństwem. Jednak w codziennym życiu mianem „trucizna” określamy coś, co jest szkodliwe i zostało dostarczone do organizmu w wyniku pomyłki, nieświadomie lub z zamiarem popełnienia samobójstwa. Drogi dostarczenia trucizny do organizmu są rozmaite. Każdy organizm może też na nie inaczej reagować. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule „Klasyfikacja zatruć”.

Czy to zatrucie?

Zwykła biegunka czy zagrażające życiu zakażenie? Zmęczenie po dniu w pracy, a może groźne przedawkowanie narkotyku? Diagnostyka zatruć jest bardzo trudna. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie wahaj się skontaktować z lekarzem. Jakie symptomy powinny nas zaniepokoić? Które objawy zatruć są najgroźniejsze? Jakiej pomocy przy zatruciu udzielają lekarze?

Pierwsza pomoc przy zatruciu

Jeśli zaobserwujesz, że ktoś się zatruł, spróbuj sprowokować u takiej osoby wymioty (pomoże w tym podrażnienie tylnej ściany gardła). Wyjątkiem są zatrucia substancjami żrącymi lub pieniącymi się (w takich przypadkach wymioty spowodują dodatkowe podrażnienia). Podawaj jej płyny – po łyżeczce – by zapobiec odwodnieniu. O całym postępowaniu przeczytasz w artykule „Jak pomóc przy zatruciu?”.

Gdzie znajdują się trucizny?

Gdzie? Wszędzie! Trujące są rośliny i grzyby, substancje i gazy. Nie zapominajmy też o jadowitych zwierzętach, których toksyny są dla człowieka śmiertelne – w Polsce głównie żmije i niektóre owady. Nie każdy wie ponadto, że otaczające nas na co dzień warzywa mogą być niebezpieczne dla życia, np. surowe… ziemniaki. Jak to możliwe? Kiedy i jak działają odtrutki? Tego wszystkiego dowiesz się z poniższego artykułu.

Zatrucie pokarmowe

Bakteryjne toksyny jadu kiełbasianego i zgorzeli gazowej (występujące w zanieczyszczonym pożywieniu) są niewyobrażalnie silne. W księdze rekordów Guinessa toksynę jadu kiełbasianego opisuję się następująco: „450 g tej trucizny teoretycznie mogłoby zlikwidować całą ludzkość”. Zatrucia są wynikiem działania bakterii i ich toksyn. Objawy zatrucia pokarmowego to głównie: ból brzucha, biegunka, mdłości, wymioty, gorączka i osłabienie.

Groźne skutki picia wódki (i nie tylko)

Gdy stężenie alkoholu we krwi nie przekracza 2‰ występuje odhamowanie, zaburzenia zachowania, bełkotliwa mowa. Człowiek taki może krzyczeć, wdawać się w bójki, zachowywać w sposób niekontrolowany, przy czym chód jest utrudniony, równowaga zaburzona. Zaburzenia świadomości, zwężenie źrenic oraz zwiotczenie mięśni z nieadekwatnym odczuwaniem dotyku i bólu pojawiają się przy stężeniu 2,5‰. Zamroczenie występuje przy stężeniu do 4‰. Stężenie powyżej 4‰ uznaje się za zagrażające zgonem. Śpiączka, zatrzymanie oddechu i pracy serca mogą być trudne do odwrócenia.

Żwirek i Muchomorek

Zerwanie trującego grzyba, ugotowanie go i zjedzenie i… nieszczęście gotowe. Niestety, rok w rok media informują nas o zatruciach toksycznymi grzybami. Najcięższe są zatrucia muchomorem sromotnikowym, które nierzadko kończą się przeszczepem wątroby, a nawet śmiercią. W przypadku grzybów mniej trujących, objawy będą przypominały zatrucie pokarmowe, czyli pojawią się wymioty, biegunka, bóle brzucha.

Brown sugar i mitsubishi, czyli przedawkowanie środków psychoaktywnych

Amfetaminy, kokaina, halucynogeny, kannabinole i GHB lub – jak kto woli – brown sugar, ice czy mitsubishi. Każdy z nas wie, czym grozi ich przedawkowanie. Ale jak można rozpoznać przedawkowanie? Najprostszymi do zaobserwowania symptomami są zaburzenia zachowania i rozszerzenie lub zwężenie źrenic.To jednak nie wszystko.

Leki wokół nas

Wiele dostępnych leków bez recepty stanowi śmiertelne zagrożenie, gdy przesadzimy z ich dawkowaniem, np. paracetamol w niewielkich ilościach może prowadzić do ciężkich zaburzeń w pracy wątroby oraz w konsekwencji do śmierci. Jak uświadamiać dzieci o niebezpieczeństwach związanych z lekami? Jak kontrolować dawkowanie leków u starszych osób, np. naszych dziadków?

Dom – nie zawsze bezpieczna oaza

Detergenty, środki do udrażniania rur, żrące płyny – świat domowych substancji jest nieograniczony. I tak, jak wiadomo, że nikt przy zdrowych zmysłach nie wypije płynu do mycia podłogi, tak dla dziecka pięknie pachnący płyn w butelce może się okazać pokusą śmiertelną w skutkach. Z tego względu ważne jest, by nauczyć się odpowiednio przechowywać trujące substancje – z daleka od dziecięcych rączek i jedzenia oraz picia, z którymi można nieopatrznie pomylić kolorowe butelki z płynami.

Czad – cichy zabójca

Nie ma zapachu. Nie widać go. A jednak zabija. Czad – sprawca wielu śmiertelnych zatruć, szczególnie w okresie zimowym, gdy wielu ludzi grzeje się w domach przy piecykach gazowych. Jak walczyć z czymś, czego nie można dostrzec gołym okiem? Jednym z rozwiązań są czujniki czadu, które ostrzegają o niebezpieczeństwie. O czadzie i o tym, dlaczego jest groźny, dowiesz się w poniższym artykule.

Atlas trujących grzybów

Poniżej prezentujemy atlas trujących grzybów, w którym wyjaśniamy, które grzyby są toksyczne, gdzie można je spotkać, jak rozpoznać objawy zatrucia i jak im zaradzić. Jak działają toksyny zawarte w grzybach? Jak rozpoznać np. trującego borowika szatańskiego, muchomora jadowitego czy gąskę tygrysowatą?

