Czad (czyli tlenek węgla) to niebezpieczny przeciwnik: nie ma zapachu i smaku. Nie można więc go wykryć za pomocą zmysłów. Dlatego właśnie często nazywany jest cichym zabójcą. Każdego roku z powodu zatrucia czadem umiera w Polsce kilkadziesiąt osób. Potencjalnymi miejscami powstawania tego groźnego gazu są piece gazowe, węglowe i olejowe, kominki, piecyki i kuchnie gazowe. Jeśli ich instalacja nie jest sprawna, a okna szczelne i dom dobrze ocieplony, jesteśmy wobec czadu właściwie bezbronni... Dlatego warto wiedzieć, co zrobić, by pomóc osobie, co do której mamy podejrzenie, że zatruła się czadem.

Zaczadzenie, czyli zatrucie śmiercionośnym czadem

Rozpoznaj objawy zatrucia czadem

Pierwszym zwykle jest ból głowy. Potem pojawiają się: zawroty głowy, wymioty, uczucie oszołomienia, osłabienia, bóle kończyn, przyspieszenie tętna i utrata przytomności. Uwaga! Zatrucie czadem może mieć też przewlekły charakter. Osoby regularnie podtruwane tlenkiem węgla mogą uskarżać się na częste bóle głowy, pogorszenie pamięci, utratę apetytu, osłabienie węchu, przyspieszone tętno.

Udziel pomocy

Jeśli zauważysz u siebie niepokojące objawy, wyjdź z pomieszczenia, w którym przebywasz i wywietrz je. Gdy podejrzewasz, że jakaś osoba mogła ulec zatruciu czadem, zrób przeciąg w mieszkaniu, wynieś poszkodowanego na powietrze i zadzwoń po karetkę oraz straż pożarną. Jeśli osoba poszkodowana oddycha, ułóż ja w pozycji bocznej. Jeśli nie oddycha, przystąp do resuscytacji (30 ucisków klatki piersiowej na 2 wdechy). Uwaga! Jeśli podejrzewasz, że cierpisz na przewlekłe zatrucie gazem, wezwij kominiarza, by sprawdził w domu instalację i opowiedz o swoich przypuszczeniach lekarzowi POZ.

Zapobiegaj

Przede wszystkim pamiętaj o regularnych przeglądach kominowych. Trzeba również wyposażyć mieszkanie w czujnik czadu, który w porę zaalarmuje o zagrożeniu (koszt ok. 100 zł). Nigdy nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach, w których odbywa się spalanie (łazienka z termą gazową, kuchnia, garaż) i często je wietrz.

Zatrucie tlenkiem węgla - pierwsza pomoc