Spacer po lesie, a przy okazji uzbieranie grzybów na kolację albo do ususzenia to dla wielu atrakcyjna forma spędzenia wolnego czasu. Jak jednak ustrzec się przed przypadkowym zatruciem grzybami? Co zrobić, jeśli już do niego dojdzie?

Jadalny czy trujący?

Wiele jadalnych grzybów kapeluszowych ma swoje trujące odpowiedniki. Niedoświadczony zbieracz często nie jest w stanie odróżnić jednych od drugich. Co roku powtarzane są apele, aby zbierać tylko takie grzyby, które dobrze znamy. Warto również w ogóle zrezygnować ze zbierania grzybów blaszkowych, bo wśród nich jest najwięcej trujących.

W przypadku zatrucia

Jeśli po spożyciu grzybów pojawią się niepokojące objawy, np. nudności, wymioty, ból brzucha lub inne, to trzeba jak najszybciej zgłosić się do szpitala.

Nie należy bagatelizować objawów, które pojawiły się nawet kilka dni po zjedzeniu potrawy z grzybami. Nie można czekać na poprawę w domu – np. przy zatruciu muchomorem sromotnikowym jedną z faz jest pozorna poprawa i chwilowe zmniejszenie dolegliwości.

Ważne dla lekarza

Jeśli pamiętamy, to najlepiej powiedzieć lekarzowi:

jakie gatunki grzybów spożywaliśmy,

jak grzyby były przygotowywane (czy były świeże, czy suszone; czy smażono je, gotowano lub poddawano innej obróbce),

jaką ilość potrawy zjedliśmy (najlepiej byłoby zabezpieczyć pozostałą część do dokładniejszych badań),

ilu ludzi potrawę jadło i kto z nich zachorował,

jak długo po zjedzeniu wystąpiły pierwsze objawy zatrucia,

ile czasu upłynęło, zanim zgłosiliśmy się do lekarza,

skąd pochodziły zebrane grzyby (czy sami je zebraliśmy, czy kupiliśmy).

Te wszystkie dane są bardzo ważne dla lekarza, aby jak najdokładniej określić, jaką toksyną się zatruliśmy, jak dużo mogliśmy jej spożyć i w związku z tym, jakie metody leczenia zastosować.

Jakie objawy mogą wystąpić?

Zależnie od rodzaju spożytych grzybów i zawartych w nich toksycznych substancji objawy zatrucia są bardzo różne. Będą to np. zlewne poty, ślinotok, łzawienie, bóle głowy, nudności, wymioty, bóle brzucha, czasem biegunka, zaczerwienienie twarzy, zaburzenia wzroku, spadek ciśnienia tętniczego, a nawet zapaść.

Trujące grzyby mogą spowodować uszkodzenia nerek, wątroby i układu nerwowego albo drgawki. Nieraz skutkiem spożycia grzybów jest działanie halucynogenne, mogą one także podrażniać przewód pokarmowy.

Żadnych z tych objawów bagatelizować, ponieważ takie zatrucie może być nawet śmiertelne.

Objawy żołądkowo-jelitowe nie zawsze muszą świadczyć o tym, że zjedzone przez nas grzyby były trujące. Mogą się pojawić także dlatego, że np. grzyby są ciężkostrawne. Jeśli jednak nie mamy pewności, zawsze lepiej poradzić się lekarza!