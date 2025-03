Spis treści:

Reklama

Do zatrucia perfumami dochodzi rzadko, na ogół po przypadkowym spożyciu perfum lub wskutek wdychania silnego zapachu w dużych ilościach. Dolegliwości mogą się też pojawić po kontakcie ze skórą szkodliwych substancji lub uczulającego składnika perfum.

Różne substancje w perfumach mogą szkodzić. Do zatruć przyczynia się często alkohol (pełni on w nich funkcję rozpuszczalnika i nośnika zapachu). Nie zawsze jest to etanol, który występuje też w alkoholach przeznaczonych do spożycia. Może się zdarzyć, że w perfumach pojawi się alkohol izopropylowy, metanol lub alkohol benzylowy – są toksyczne i powodują problemy ze zdrowiem już przy niewielkich ilościach. Przykładowo dawka śmiertelna alkoholu izopropylowego wynosi 240 ml, a objawy zatrucia mogą wystąpić już po spożyciu 20 ml. Z kolei dawka śmiertelna metanolu wynosi 30 ml (1 kieliszek). Inne niż etanol alkohole występują częściej w produktach niskiej jakości i podrabianych.

Niektórzy mogą być bardziej podatni na zatrucie perfumami. Osoby z alergią lub astmą częściej doświadczają dolegliwości po zastosowaniu. Wdychanie dużej ilości oparów, tym bardziej w zamkniętym pomieszczeniu, jest szczególnie groźne dla osób z chorobami układu oddechowego.

Objawy zatrucia perfumami zwykle nie są zbyt nasilone i szybko ustępują. Po spożyciu płynu przypominają zatrucie alkoholowe, a w przypadku zażycia szkodliwych substancji mogą pojawić się dodatkowe niepokojące symptomy.

Objawy zatrucia perfumami to np.:

zawroty głowy,

nudności lub wymioty,

biegunka,

złe samopoczucie,

problemy z równowagą,

bełkotliwa mowa,

oddech alkoholowy,

ból brzucha,

ból głowy,

dezorientacja,

omdlenie,

halucynacje.

Przypadkowe spożycie perfum może dotyczyć dzieci. Zwłaszcza w ich przypadku jest groźne, ponieważ wystarczy niewielka ilość, aby pojawiło się szkodliwe działanie.

Alarmujące objawy zatrucia perfumami, które powinny skłonić do poszukiwania pomocy medycznej, to:

spadek energii,

pokrzywka lub inna wysypka,

przyspieszone bicie serca,

wymioty,

zawroty głowy,

ból głowy,

dezorientacja,

omdlenie.

Objawy zatrucia po wdychaniu szkodliwych oparów perfum mogą być nieco inne. To np.:

kaszel,

katar,

łzawienie oczu,

duszność,

ból głowy,

zawroty głowy,

nudności lub wymioty.

Istotnym zagrożeniem jest ryzyko rozwinięcia się reakcji anafilaktycznej. Taki scenariusz jest możliwy u osoby uczulonej na konkretny składnik perfum. Sygnalizują o nim takie symptomy jak: obrzęk (gardła, krtani) oraz trudności w oddychaniu. W takiej sytuacji trzeba jak najszybciej wezwać karetkę pogotowia, a jeśli jest możliwość, to również podać zastrzyk z adrenaliną.

Długotrwałe wdychanie dużej ilości toksycznych substancji, takich jak np. aldehydy, które mogą być obecne w perfumach, może prowadzić do pojawienia się objawów neurologicznych, a nawet uszkodzenia układu nerwowego. Nie dochodzi do tego przy normalnym użytkowaniu perfum.

Przy zatruciu perfumami należy unikać ich dalszego oddziaływania na organizm. Wskazane jest picie dużej ilości wody (by wypłukać toksyny z organizmu), odpoczynek, lekkie posiłki i obserwacja. Gdy doszło do wypicia dużej ilości płynu, konieczne może być udanie się do szpitala, a już na pewno wtedy, gdy problem dotyczy dziecka. Terapia może obejmować podanie kroplówek z płynami, glukozą i elektrolitami, w celu wyrównania ich poziomu. Przeważnie konieczna jest kilkudniowa hospitalizacja.

Pomoc w przypadku zatrucia po wdychaniu perfum:

Otwórz okna lub przenieś poszkodowanego na świeże powietrze. Wyeliminuj czynnik drażniący z otoczenia. Obserwuj, czy objawy się nie pogarszają. W razie trudności w oddychaniu lub zaburzenia świadomości (omdlenie) wezwij karetkę.

Pomoc w przypadku kontaktu szkodliwych perfum ze skórą:

Umyj skórę dużą ilością wody z mydłem. W razie uczulenia na perfumy, posmaruj skórę maścią przeciwhistaminową. Jeżeli objawy nie ustępują, skontaktuj się z dermatologiem.

Perfumy to złożona mieszanka różnych substancji chemicznych, z których część może działać szkodliwie na organizm ludzki, np. powodować zatrucia, alergie, wysypkę czy problemy z układem oddechowym. Składniki, na które powinieneś uważać, to np.:

ftalany,

parabeny,

styren,

octan benzylu,

ketony piżmowe,

glikol etylenowy,

benzaldehyd, acetaldehyd i inne aldehydy,

chlorek metylenu,

oksybenzon.

Aby uniknąć narażenia na szkodliwe dodatki perfum, warto czytać etykiety. Niestety niektóre potencjalnie trujące związki są ukryte za niewiele mówiącym terminem "zapach", dlatego nie zawsze jesteśmy w stanie dobrze ocenić ryzyko. Jeżeli zauważymy jakiekolwiek dolegliwości po zastosowaniu perfum, najlepiej po prostu zrezygnować z dalszego ich używania i skonsultować się z lekarzem.

Więcej na ten temat: Czy perfumy są szkodliwe?

Reklama

Czytaj także:

Zatrucie detergentami - objawy i leczenie

Czy perfumy z feromonami działają? Zdziwisz się, skąd dokładnie pochodzą te składniki perfum

Objawy zatrucia aflatoksynami w żywności. Czym są aflatoksyny i jak wpływają na zdrowie?