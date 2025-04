Zatrucie rtęcią – jak rozpoznać i pomóc?

Według WHO do najczęstszych źródeł zatrucia rtęcią należą skażone ryby, amalgamat stomatologiczny (składnik plomb) oraz narażenie zawodowe. Rtęć wchłaniana nawet w małych dawkach kumuluje się w organizmie człowieka i przyczynia do ostrych zatruć. Przenika przez łożysko do płodu, a do organizmu niemowląt dostaje się z mlekiem matki.