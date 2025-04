Objawy



Zatrucia mogą być sygnalizowane poprzez objawy ze strony układu nerwowego (utrata przytomności, pobudzenie, podniecenie, drgawki, zmiany w wielkości źrenic), pokarmowego (nudności, wymioty, biegunka), a także na skórze jako rumienie.

Czym poszkodowany się zatruł?



Jeśli mamy do czynienia z osobą, co do której przypuszczamy, że przedawkowała, najpierw warto dowiedzieć się, co jest powodem zatrucia: znaleźć fiolki lub opakowania po lekach. Jeśli poszkodowany jest przytomny, można przeprowadzić z nim wywiad i zapytać o sposób zatrucia, powód i dawkę trucizny.

Pomoc krok po kroku



Pierwszym krokiem, jaki należy podjąć, jest wezwanie ratowników medycznych (nr telefonu 999 lub 112). Jeśli poszkodowany jest przytomny i współpracuje, należy wywołać wymioty (jeśli nie minęło więcej niż 6 godzin od zatrucia).

Aby wywołać wymioty, należy szybko wypić 1–2 szklanki ciepłego roztworu soli (2 łyżeczki soli na 1 szklankę wody). Dobrą odtrutką jest węgiel aktywowany.

Następnie należy ułożyć poszkodowanego na boku, aby uniknąć zachłyśnięcia wymiocinami. W razie zatrzymania oddechu należy rozpocząć resuscytację – pięć oddechów ratowniczych oraz uciskanie klatki piersiowej.

Hospitalizacja



Leczenie – jeśli zatrucie jest ciężkie – następuje w najbliższym szpitalu z oddziałem leczenia ostrych zatruć. Lżejsze przypadki obserwuje się w oddziałach internistycznych. Czasem stosuje się także płukanie żołądka.

Powody przedawkowania



Do przedawkowania dochodzi często u starszych osób – wiele z nich myli się przy dawkowaniu leków.

Nadużywane są często środki przeciwbólowe (we wszystkich grupach wiekowych). W przypadku dorosłych zatrucia są powodowane lekami uspokajająco-nasennymi lub neuroleptycznymi.

Dzieci a leki



Dzieci są ciekawskie i sięgają po pozostawione bez opieki kolorowe tabletki.

Pamiętajmy więc, aby nie pozostawiać dzieci bez opieki. Nie nazywajmy też nigdy leków cukierkami, gdy podajemy je maluchom.

