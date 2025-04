Zatrucie tlenkiem węgla – plansza pierwszej pomocy

Format: A3 i A4

Opis

Zatrucie tlenkiem węgla to problem szczególnie często pojawiający się w okresie jesienno-zimowym. Udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu w takiej sytuacji musi uwzględniać bezpieczeństwo ratownika, by on sam nie uległ zaczadzeniu. Co robić, gdy ktoś zatruje się tlenkiem węgla? Sprawdź!